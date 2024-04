Arresto per Spaccio di Stupefacenti a Umbertide: Fermato Giovane Marocchino

I Carabinieri di Umbertide hanno arrestato un giovane per detenzione e spaccio di cocaina nelle vicinanze dell’Abbazia di Montecorona.

Nella tranquilla località di Umbertide, in provincia di Perugia, un giovane di 23 anni, originario del Marocco e senza una residenza fissa in Italia, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta venerdì scorso, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Umbertide è intervenuta in seguito a segnalazioni di alcuni cittadini preoccupati per la presenza di un individuo dall’atteggiamento sospetto vicino all’Abbazia di Montecorona.

Il giovane, notato dagli agenti, ha tentato di sfuggire alla cattura rifugiandosi in una zona boschiva adiacente, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato dai militari. Durante la perquisizione personale, sono state trovate 15 dosi di cocaina, del peso complessivo di 21 grammi, un coltello a serramanico e 140 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, il 23enne è stato immediatamente arrestato in base a evidenti indizi di colpevolezza e, data anche la presenza di un’arma bianca, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per il possesso ingiustificato del coltello.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Umbertide, in attesa di convalida dell’arresto, avvenuta il mattino seguente. Questo episodio rafforza l’attenzione delle forze dell’ordine sulla zona di Umbertide, segnalando un impegno continuo nel monitoraggio e nella repressione del traffico di sostanze stupefacenti, particolarmente significativo in luoghi di potenziale interesse turistico e culturale come l’Abbazia di Montecorona.