Arrestato a Cinquemiglia l'Aquila con cocaina e 21mila euro in casa

Operazione dei Carabinieri: 33enne ai domiciliari a Umbertide

Un intervento mirato dei Carabinieri di Città di Castello ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, originario dell’Albania e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in attività di spaccio nella frazione Cinquemiglia. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato un comportamento sospetto tra due automobilisti, intervenendo tempestivamente per interrompere lo scambio.

Nel corso dell’azione, è stato accertato che il 33enne, residente a Umbertide, aveva appena ceduto 1,2 grammi di cocaina a un 44enne del posto. L’immediata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire strumenti per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma in contanti pari a 21.000 euro, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato trattenuto per la detenzione ai fini di spaccio, venendo successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto in sede di rito direttissimo.

Per l’acquirente è stato avviato l’iter previsto dalla normativa vigente, con segnalazione alla Prefettura e attivazione del monitoraggio sanitario. L’operazione conferma l’efficacia del presidio territoriale e il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.