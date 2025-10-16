Arrestato a Cinquemiglia a Castello con cocaina e 21mila euro in casa

16 Ottobre 2025 Cronaca, Ultime notizie 0
Arrestato a Cinquemiglia l'Aquila con cocaina e 21mila euro in casa

Operazione dei Carabinieri: 33enne ai domiciliari a Umbertide

Un intervento mirato dei Carabinieri di Città di Castello ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, originario dell’Albania e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in attività di spaccio nella frazione Cinquemiglia. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato un comportamento sospetto tra due automobilisti, intervenendo tempestivamente per interrompere lo scambio.

Nel corso dell’azione, è stato accertato che il 33enne, residente a Umbertide, aveva appena ceduto 1,2 grammi di cocaina a un 44enne del posto. L’immediata perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire strumenti per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma in contanti pari a 21.000 euro, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato trattenuto per la detenzione ai fini di spaccio, venendo successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto in sede di rito direttissimo.

Per l’acquirente è stato avviato l’iter previsto dalla normativa vigente, con segnalazione alla Prefettura e attivazione del monitoraggio sanitario. L’operazione conferma l’efficacia del presidio territoriale e il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 16 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 16 ottobre 2025
Terni celebra il Pampepato tra gusto, arte e tradizione
La Carta di Solfagnano un anno dopo, convegno a Perugia
Premio letterario Città di Castello oltre 300 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero R
Torna a Spoleto ‘Dolci d’Italia’ un weekend di golosità e grandi ospiti
Oltre 200 partecipanti alla quindicesima edizione della Petrignano Cross
Operazione “Long Vehicle”, rapine ai danni di autotrasportatori a Bari e BAT
Prima gioia Black Angels Monviso al tappeto per 3 1 Realizzato con Clipchamp
Smantellata rete di spaccio tra Ragusa e Siracusa Realizzato con Clipchamp
Volley Black Angels prima vittoria Perugia in curva si va con 5 euro
Il telegiornale dell'Umbria del 15 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 15 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 16 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 16 ottobre 2025
La Sir Susa Scai Perugia ricevuta in Comune dalla sindaca Ferdinandi
The Powers of Teen – Nuove prospettive STEM nelle scuole secondarie di primo grado in aree decentra
Rendiconto sociale 2024 Inps Umbria saldo demografico negativo, tra i punti critici
Assolto dopo 16 anni scambiato per un boss della droga
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*