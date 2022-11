Search for: Search Button

Area sgambamento cani, il Comune di Umbertide al lavoro

Il Comune di Umbertide è alla ricerca di un’area dedicata alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe. Sono due le zone che sono state individuate dall’Amministrazione Comunale per farci sorgere in futuro una area dedicata allo sgambamento dei cani. A renderlo noto è stato l’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale rispondendo a una interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Libera Il Futuro a se vi è intenzione di potenziare le aree esistenti o realizzarne di nuove in altre zone della città.

“Quello dell’area per la sgambatura dei cani è un servizio che manca nella nostra città – ha detto l’assessore Cenciarini – Al momento ce ne è una che si trova presso il Parco Usu ma poco si addice a questo tipo di attività”.

“L’Amministrazione Comunale – ha ricordato l’assessore Cenciarini – si è mossa negli scorsi mesi per trovare alcune aree che possano consentire la creazione di una area per lo sgambamento cani. Sono stati compiuti dei sopralluoghi ai quali ha partecipato anche il consigliere Giovanni Dominici che aveva sollevato la questione e si sta dando molto da fare per il tema”.

“Sono stati quindi individuati due terreni – ha proseguito l’assessore – che sorgono nelle vicinanze della Pineta Ranieri perché quella che serve deve essere una area zona grande, adatta e ombreggiata pronta per ospitare al meglio sia per cani che i loro proprietari”.

“Le due zone – ha concluso l’assessore – sono quelle di piazza Nenni (una grande zona verde tra via Milano e via Napoli, attraverso le quali si arriva direttamente alla Pineta) e l’altra nel retro della Pineta, in un’area di due ettari di proprietà del Comune di Umbertide. Lo studio per far veder la luce a questo servizio importante va avanti e nel breve periodo sapremo la zona migliore nel quale farlo sorgere”.