Approvato assestamento di bilancio 2024-2026 e il DUP 2025-2027

Approvato l’assestamento di bilancio 2024-2026 e il DUP 2025-2027

Il consiglio comunale di Città di Castello ha approvato, con una maggioranza di 15 voti favorevoli, la variazione di assestamento generale del bilancio 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. I voti contrari sono stati 8. I gruppi che hanno espresso voto favorevole includono PD, PSI, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, mentre i contrari sono stati FDI, Castello Civica, FI, Lega, Gruppo Misto-Azione, Lista Civica Marinelli Sindaco e Unione Civica Tiferno.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli hanno definito l’assestamento come un atto necessario per fronteggiare i tagli del governo centrale e l’incertezza economica. Hanno sottolineato che l’amministrazione ha mantenuto le tariffe dei servizi individuali invariate e ha confermato i rimborsi della TARI per 65 mila euro. Sono stati sostenuti investimenti significativi nel sociale, nell’edilizia scolastica e nella riqualificazione urbanistica, sfruttando i fondi PNRR.

La maggioranza consiliare ha lodato le strategie della giunta e gli sforzi compiuti per onorare gli impegni presi con i cittadini. Tuttavia, la minoranza ha espresso preoccupazioni sul frequente ricorso alle variazioni di bilancio, accusando l’amministrazione di aver esaurito l’avanzo di amministrazione senza una chiara visione strategica per la città.

In merito ai 40 mila euro destinati alla progettazione della demolizione dell’ex scuola Garibaldi, la minoranza ha criticato la decisione, sostenendo che l’onere doveva essere a carico della Fondazione Albizzini. Il sindaco Secondi ha replicato affermando che l’amministrazione ha iniziato il percorso di demolizione per eliminare il degrado, rispettando l’accordo di programma del 2018 con la fondazione.

L’assessore Mariangeli ha illustrato nel dettaglio le voci della variazione di assestamento, evidenziando che l’avanzo libero del rendiconto 2023 è stato quasi completamente riassorbito per coprire costi crescenti e riduzioni di entrate, in particolare i contributi statali. Gli interventi finanziati con l’avanzo libero includono la spending review del governo, l’adeguamento del fondo riserva, i rimborsi TARI, la progettazione della demolizione dell’ex scuola Garibaldi, e varie spese legate al sociale e all’infrastruttura.

Tra gli interventi più rilevanti ci sono i 164.301,82 euro per l’asilo nido di Trestina, i 176 mila euro per la rete gas-metano, e i 33 mila euro per la manutenzione viaria. Mariangeli ha inoltre sottolineato l’impegno a favore delle famiglie in difficoltà con 65 mila euro per i trasferimenti TARI, 20 mila euro per servizi rivolti a minori e disabili, e 12 mila euro per il sostegno agli anziani.

La minoranza ha sollevato dubbi sull’efficacia delle variazioni di bilancio nel risolvere problemi strutturali e ha chiesto maggiore chiarezza sulla visione strategica dell’amministrazione per il futuro della città. Il capogruppo di FI Tommaso Campagni ha criticato l’assenza di una visione chiara per il futuro della città, mentre la capogruppo di FDI Elda Rossi ha evidenziato la frequenza delle variazioni di bilancio, indicando una mancanza di programmazione e previsione adeguata.

Il capogruppo del PD Gionata Gatticchi ha difeso l’amministrazione, sostenendo che le variazioni erano state anticipate e che la visione strategica della città è ben delineata. Ha criticato il governo centrale per i tagli ai diritti sociali, ribadendo l’impegno del comune nel mantenere invariate le tariffe dei servizi e nel rafforzare la lotta alla povertà.

Il sindaco Secondi ha concluso ribadendo che l’assestamento di bilancio è un atto necessario e obbligatorio, che riflette la capacità dell’amministrazione di centrare gli obiettivi infrastrutturali, soprattutto nell’edilizia scolastica. Ha evidenziato che il DUP rappresenta la visione strategica della città, che punta a una crescita sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione al futuro dei giovani e alla riqualificazione del centro storico e delle infrastrutture urbane.

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Campagni ha espresso la necessità di maggiori indicazioni sulla riqualificazione della zona industriale e del centro storico, mentre il consigliere Fabio Bellucci ha apprezzato le posizioni del sindaco e ha preannunciato voto favorevole. Il consigliere Domenico Duranti ha ribadito la natura tecnica della variazione di assestamento, criticando il governo per i tagli agli enti locali. Il consigliere Luigi Gennari ha lodato l’impegno dell’amministrazione nel mantenere un equilibrio nonostante le difficoltà economiche.

Concludendo, il consiglio comunale ha approvato la variazione di assestamento di bilancio 2024-2026 e il DUP 2025-2027, riflettendo un impegno verso una gestione finanziaria equilibrata e una visione strategica per lo sviluppo futuro della città.