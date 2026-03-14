Antiquariato: torna Retrò tra le piazze di Città di Castello

Il mercatino del vintage anima il centro con 120 espositori
Città di Castello, 14-03-2026 – Domenica 15 marzo, la manifestazione Retrò trasformerà le principali piazze e i corsi cittadini in un’esposizione a cielo aperto dedicata all’oggettistica d’epoca e al design del passato. L’evento rappresenta ormai un richiamo irresistibile per chiunque sia alla ricerca di pezzi unici, curiosità storiche o semplici suggestioni d’altri tempi. Passeggiare tra gli stand significa immergersi in un’atmosfera sospesa, incorniciata dalla maestosità dei palazzi nobiliari e dei monumenti che definiscono l’identità architettonica locale. Di conseguenza, l’intero distretto urbano diventerà un punto di incontro tra passato e presente, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.
L’edizione imminente ha già registrato un successo straordinario sul fronte delle adesioni professionali. Sono infatti 120 gli spazi espositivi assegnati, con una lista di prenotazioni che ha segnato il sold out già da diverse settimane. Gli operatori offriranno una selezione di qualità che spazia dalla filatelia alla numismatica, passando per mobili d’epoca, complementi d’arredo rari e vinili storici. Non mancherà, inoltre, una sezione dedicata all’abbigliamento vintage e all’artigianato artistico. Questi settori hanno visto crescere l’interesse di un pubblico sempre più giovane, attratto dalla possibilità di uno shopping sostenibile e dal fascino dei materiali d’epoca. La varietà merceologica promette dunque di soddisfare sia il collezionista esperto sia il visitatore occasionale.
La dislocazione degli stand coinvolgerà i punti nevralgici della città, creando un itinerario continuo di scoperta e bellezza. L’esposizione si snoderà tra piazza Matteotti, largo Gildoni e piazza Fanti, proseguendo lungo corso Cavour fino a raggiungere piazza Gabriotti. Questa abituale collocazione permette ai turisti di godere non solo dell’offerta commerciale, ma anche del patrimonio monumentale circostante in un contesto pedonale protetto. Pertanto, la domenica diventerà un’occasione perfetta per il tempo libero, unendo il piacere della passeggiata alla ricerca del reperto raro. La qualità degli espositori garantisce inoltre uno standard elevato, consolidando il prestigio della rassegna nel panorama regionale del collezionismo.
Per permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, il comando della Polizia Locale ha predisposto un piano straordinario per la circolazione stradale. Dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di domenica 15 marzo, scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nelle aree interessate. Le limitazioni riguarderanno specificamente piazza Matteotti, piazza Fanti e il tratto di piazza Gabriotti situato tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Tali provvedimenti includono anche i residenti autorizzati, ad eccezione dei soli mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. In aggiunta, gli utenti sono invitati a consultare la segnaletica temporanea per evitare sanzioni e agevolare il flusso dei visitatori a piedi.
Oltre ai blocchi del traffico, l’ordinanza comunale prevede restrizioni specifiche per il parcheggio dei mezzi. La sosta sarà interdetta su piazza Fanti e piazza Gabriotti per l’intera durata della giornata, senza eccezioni per i veicoli abitualmente autorizzati. Una deroga specifica è stata invece prevista per piazza Costa, che sarà riservata esclusivamente agli espositori della fiera. Quest’area sarà utilizzata per le delicate operazioni di carico e scarico dei materiali ingombranti e degli arredi delicati. Tale organizzazione logistica è stata studiata per preservare l’integrità dei luoghi e garantire che il passaggio pedonale avvenga in modo fluido tra i banchi, valorizzando l’esperienza di visita nel centro storico.
Il ritorno di Retrò conferma la vocazione di questa terra come polo d’eccellenza per il mercato dell’antico e del recupero creativo. La capacità della kermesse di attrarre un numero così elevato di operatori qualificati testimonia la vitalità di un settore che non conosce flessioni. L’amministrazione cittadina ha lavorato in sinergia con gli uffici competenti per offrire un evento che sia un’opportunità economica per i commercianti e un momento di svago culturale per le famiglie. Mentre i preparativi logistici volgono al termine, la comunità si prepara ad accogliere appassionati da tutto il Centro Italia per una giornata all’insegna della memoria storica e dell’eleganza senza tempo.
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