Annunziata “Nunzia” Giambi, 100 anni, famiglia “extra-large” con valori

Annunziata “Nunzia” Giambi, residente nella ridente frazione di Volterrano a Città di Castello, ha festeggiato il suo centesimo compleanno in un’atmosfera di festa e calore familiare. Nata il 28 ottobre 1923 a Petraia, “Nunzia” è diventata il simbolo di una famiglia eccezionalmente numerosa, comprendente sette figli, undici nipoti e dieci pronipoti. Dopo aver vissuto gli eventi travagliati della Seconda Guerra Mondiale, ha costruito una vita dedicata al suo amato marito Giuseppe Franchi e alla sua grande famiglia.

Vissuta per circa otto decenni al “Chioccolo” a Volterrano, Annunziata è conosciuta per il suo affetto e la sua generosità verso i suoi cari e la comunità circostante. I familiari rivelano che il segreto della sua lunga vita risiede in una dieta sana, basata su prodotti locali, e in un moderato consumo di vino prodotto dalla sua vigna. Inoltre, attribuiscono la sua longevità al suo stile di vita disciplinato, con abitudini di sonno regolari e rilassate.

In occasione del suo speciale traguardo, familiari e amici si sono riuniti per celebrare insieme ad Annunziata questo significativo anniversario. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Mauro Mariangeli hanno onorato l’evento consegnandole una targa ricordo e una copia della Costituzione. Hanno sottolineato l’importanza degli anziani come risorsa preziosa per la comunità locale e come esempio per le generazioni più giovani. Michele Bettarelli, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, e l’ex assessore regionale Fernanda Cecchini hanno altresì partecipato alla celebrazione, rendendo omaggio alla vita di Annunziata e ai valori che incarna.

La storia di Annunziata Giambi è diventata un esempio tangibile di resilienza e amore familiare, una testimonianza di valori intramontabili che continuano a ispirare sia la sua famiglia numerosa che la comunità di Città di Castello. Con oltre venti ultracentenari nella città, il centesimo compleanno di Annunziata rappresenta un evento significativo che celebra la forza e la saggezza della generazione anziana.