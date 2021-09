Amministrative, voto a domicilio per elettori in isolamento per Covid

ricorda che limitatamente alle consultazioni amministrative del 3-4 ottobre 2021, gli aventi diritto al voto sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a partecipare alla consultazione compilando la scheda elettorale presso il proprio domicilio.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

Gli elettori interessati potranno far pervenire al sindaco la dichiarazione

Fino a domani, martedì 28 settembre, gli elettori interessati potranno far pervenire al sindaco la dichiarazione della volontà di votare presso il proprio domicilio mediante l’apposito modulo disponibile sull’Albo Pretorio del portale web comunale (https://comune. cittadicastello.pg.it), indicando con precisione l’indirizzo completo e allegando un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 19 settembre scorso, che attesti l’esistenza delle condizioni di impossibilità di recarsi al seggio.

Gli indirizzi

La comunicazione potrà essere inviata via posta elettronica agli indirizzi comune.cittadicastello@ postacert.umbria.it o elettorale@cittadicastello. gov.it ; via posta ordinaria al Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti n.1, 06012 Città di Castello (PG); via fax al numero 075.8552306; recapitata a mano da persona delegata presso l’Ufficio Elettorale comunale in via XI Settembre n.41, negli orari di apertura al pubblico.