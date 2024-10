Altrocioccolato: tre giorni di eventi e sostenibilità a Città di Castello

Altrocioccolato – Città di Castello si prepara a ospitare Altrocioccolato, un evento di grande rilevanza dedicato al cacao artigianale e al commercio equo e solidale, in programma dal 25 al 27 ottobre 2024. Dopo lo stop dell’anno scorso, la manifestazione promette di offrire tre giornate ricche di eventi, laboratori, concerti e degustazioni, articolandosi in tre piazze tematiche che porteranno ai visitatori un’esperienza multisensoriale. Il tema scelto per questa edizione è “Pane, pace e cioccolata”, un richiamo ai valori fondamentali di condivisione e solidarietà che il festival intende promuovere.

Eventi e attesa

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, hanno recentemente presentato l’evento in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di Altrocioccolato non solo per la promozione del cioccolato di qualità, ma anche per il suo impatto positivo sulla comunità locale. Secondi ha dichiarato che la manifestazione rappresenta una finestra sui temi economici e sociali globali, richiamando l’attenzione su diritti, sostenibilità e commercio equo.

“Questa edizione non è solo un evento di rilancio ma una vera e propria opportunità per Città di Castello di posizionarsi come centro di cultura e sostenibilità”, ha affermato l’assessore Guerri, evidenziando la sinergia tra i vari eventi che animeranno la città nei mesi di ottobre e novembre, come il Tiferno Comics e il Salone del Tartufo Bianco Pregiato.

Un percorso di qualità

Altrocioccolato si distingue per la presenza di oltre 60 stand dedicati al commercio equo e solidale, e un calendario fitto di eventi che vedrà coinvolti 50 artisti e musicisti che si esibiranno su più palchi. Tra le novità di quest’anno, ci saranno laboratori didattici per bambini, mostre, dibattiti e proiezioni, mirando a coinvolgere le scuole locali e oltre mille studenti. L’evento attira un pubblico stimato di 45.000 presenze, a testimonianza dell’interesse che suscita.

Un messaggio di speranza

Un’importante installazione sarà allestita nell’atrio del Comune: un frammento del relitto di Cutro, simbolo di solidarietà e accoglienza, in ricordo della tragedia del 26 febbraio 2023, in cui hanno perso la vita 94 persone, tra cui 35 bambini. L’installazione, intitolata “Kr46mø in viaggio verso Cutro”, vuole fungere da messaggio di amore e fraternità, rappresentando un atto di pietà nei confronti di chi ha vissuto momenti difficili.

Un programma ricco di eventi

Il programma prevede serate di intrattenimento che uniscono musica e spettacolo. Venerdì 25 ottobre, si esibirà LaPè con “Bee Fire”, una storia d’amore tra un’ape e il suo fiore. A seguire, il concerto dei Bohemian Groove, che proporranno classici della musica americana. Sabato 26 ottobre, sarà la volta dei Kantner Brothers, un duo che mescola country e rock, mentre a chiudere la serata sarà il gruppo Wunder Tandem, noto per il loro stile innovativo che fonde diversi generi musicali. Domenica 27 ottobre, si concluderà la manifestazione con un’esibizione della Anarchia Ritmica Marching Band, che porterà ritmo e talento nelle strade del centro.

Collaborazioni e sinergie

Altrocioccolato è organizzato dall’Associazione Umbria Equosolidale, in collaborazione con diverse organizzazioni di commercio equo e solidale della regione. Tra i partner ci sono La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni, e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni. Il supporto del Comune di Città di Castello è stato fondamentale per la realizzazione della manifestazione, che quest’anno è riuscita a superare le difficoltà che avevano impedito lo svolgimento dell’evento nel 2023.

Valorizzazione del cioccolato equosolidale

Il festival di quest’anno intende dare risalto al cioccolato artigianale, equosolidale e biologico, sottolineando la qualità delle materie prime utilizzate e il rispetto per i produttori. “Questa manifestazione è una festa che porta alla luce ciò che spesso viene trascurato”, ha affermato Massimo Luciani, presidente di Umbria Equosolidale. Il festival vuole dimostrare che è possibile creare cioccolato in modo giusto e sostenibile, valorizzando l’economia locale e globale.

Il tema centrale di Altrocioccolato, “Pane, pace e cioccolata”, riassume perfettamente l’intento degli organizzatori: mettere in evidenza le disuguaglianze nel mondo e richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire diritti fondamentali a tutti.

Un evento per tutti

Il festival si rivolge a un pubblico ampio e variegato, includendo laboratori per bambini e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno famiglie e appassionati del settore. La manifestazione non è solo un’opportunità per gustare prelibatezze al cioccolato, ma anche un momento di riflessione sulle tematiche sociali e ambientali che caratterizzano il commercio equo e solidale.

Conclusioni

In conclusione, Altrocioccolato rappresenta un’importante occasione per Città di Castello di mettersi in mostra come un centro di cultura e sostenibilità. L’evento non solo celebra il cioccolato di alta qualità, ma promuove anche valori di solidarietà e giustizia sociale. L’invito degli organizzatori è chiaro: “Venite a Città di Castello per scoprire il vero cioccolato, quello buono per davvero”. Il festival è, dunque, un punto di riferimento per chi desidera esplorare il mondo del cacao in modo consapevole e responsabile, contribuendo a un’economia più equa e sostenibile.

Altrocioccolato si propone quindi come un momento di festa, apprendimento e riflessione, richiamando l’attenzione sulla necessità di costruire un futuro migliore per tutti, nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.