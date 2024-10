Altrocioccolato: festa del cioccolato a Città di Castello

Altrocioccolato – Dal 25 al 27 ottobre, il centro storico di Città di Castello si trasformerà in un grande palcoscenico per Altrocioccolato, un evento dedicato al cioccolato di qualità, equosolidale e biologico. Con il claim “Pane, pace e cioccolata”, la manifestazione promossa dall’Associazione Umbria Equosolidale, insieme alle Organizzazioni del Commercio Equo, rappresenta un’opportunità unica per gustare le bontà al cacao e scoprire progetti legati al commercio equo e solidale. Il taglio del nastro avverrà venerdì 25 ottobre alle ore 17 in piazza Matteotti.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 60 stand che offriranno prodotti di cioccolato artigianale provenienti da tutta Italia. Saranno presenti anche circa 50 artisti e musicisti che si esibiranno contemporaneamente su tre palchi diversi, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le tre piazze del centro storico saranno animate da eventi, laboratori per bambini e attività didattiche, coinvolgendo più di mille studenti. Si prevede un’affluenza di almeno 45.000 persone, con oltre 100 volontari impegnati nell’organizzazione.

Il cioccolato protagonista dell’evento non è solo un piacere per il palato, ma rappresenta anche un sostegno ai produttori. Gli organizzatori sottolineano l’importanza del cioccolato “buono per davvero”, ottenuto da materie prime di alta qualità e processi artigianali. Questo approccio etico consente di garantire un equo compenso agli agricoltori, promuovendo così un modello di produzione sostenibile.

Altrocioccolato non è solo un festival, ma un progetto che mira a sensibilizzare i consumatori riguardo ai benefici del commercio equo. La manifestazione si propone di incoraggiare l’acquisto di prodotti sostenibili, portando alla luce le problematiche legate allo sfruttamento delle risorse nei paesi in via di sviluppo. Le parole degli organizzatori risuonano forti: “Il cioccolato è un simbolo di felicità per tutti, e non può essere associato a eventi che celebrano le multinazionali responsabili di un’economia di sfruttamento”.

Un momento particolarmente significativo del festival sarà l’installazione “Kr46mø in viaggio verso Cutro”, un’opera in memoria della tragedia avvenuta il 26 febbraio 2023, quando un naufragio nel mar Ionio ha causato la morte di 94 persone, tra cui 35 bambini. L’installazione, situata nell’atrio del Comune, rappresenta un frammento del relitto di Cutro e simboleggia la solidarietà e l’accoglienza. Attraverso il suo viaggio in diverse città italiane, l’opera intende mantenere viva la memoria di coloro che hanno perso la vita e sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all’immigrazione.

Programma dell’evento

Venerdì 25 ottobre:

LaPè: Laura Peres in “Bee Fire”, una storia d’amore tra un’ape e un fiore, caratterizzata da acrobazie e scintillanti corteggiamenti.

Bohemian Groove: concerti con brani classici del repertorio Upbeat Americana, inclusi Bluegrass, Western swing e R&B.

Sabato 26 ottobre:

Kantner Brothers: duo acustico statunitense-canadese, presenterà la loro energia e passione per la musica country.

Wunder Tandem: duo creativo, pionieri del drum’n’fisa sound, mescoleranno successi di Billboard con ritmi disco e punk.

L’evento è organizzato dall’Associazione Umbria Equosolidale in collaborazione con varie organizzazioni locali del commercio equo, tra cui La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni, e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni. Il supporto del Comune di Città di Castello e di enti come Equo Garantito, Altreconomia, Terra Nuova e Banca Etica ha contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

L’evento di quest’anno promette di essere un’importante occasione di incontro e riflessione, oltre che di festa. Altrocioccolato rappresenta non solo un momento di svago, ma anche un’opportunità per educare e sensibilizzare il pubblico sui temi dell’equità e della sostenibilità. La manifestazione ha l’obiettivo di costruire relazioni solide e durature tra produttori, consumatori e volontari, dimostrando che è possibile vivere e consumare in modo responsabile.

In conclusione, dal 25 al 27 ottobre, Città di Castello si prepara a ospitare una delle manifestazioni più attese del panorama umbro, con l’intento di affermare l’importanza del commercio equo e solidale. Con Altrocioccolato, la città non solo celebra il cioccolato, ma abbraccia anche un messaggio di giustizia sociale e sostenibilità, accogliendo tutti coloro che vorranno partecipare a questa grande festa.