Altrocioccolato: ancora validi i motivi della nascita della kermesse

Altrocioccolato – Testa e palato per la vera città del cioccolato. L’unica città del cacao buono per davvero dell’Umbria è a Castello. Nel centro tifernate per tre giorni, dal 25 al 27 ottobre, tornerà la grande festa del cacao equosolidale. Un momento di gioia e condivisione per gustare le bontà del cioccolato, ma anche e soprattutto per raccontare esperienze virtuose e discutere delle storture di un mercato che lascia indietro territori e persone, soprattutto nei paesi di origine del cacao.

Quindi ancora Altrocioccolato? La risposta è sì. Ma perché da 20 anni decine e decine di volontari da tutta la regione (e anche da più lontano) uniscono i loro sforzi per mettere in piedi quello che i visitatori non esitano a definire la manifestazione più riuscita della città tifernate?

Come spiegano gli organizzatori: “Perché sono ancora tutti validi (purtroppo) i motivi per cui decidemmo 20 anni fa di realizzare Altrocioccolato. Di fronte allo scempio di valori, a quel coprire le ingiustizie economiche con trovate di marketing di quelle che sono solo fiere commerciali senza contenuti, non potevamo rimanere in silenzio e non rilanciare Altrocioccolato.

Attraverso l’evento tifernate affermiamo a testa alta che esiste un altro modo di intendere i rapporti tra le persone, non mettendo il denaro ed il profitto sopra a tutto, come fanno molto spesso le multinazionali. Prima gli esseri umani è lo slogan che amiamo ripetere. Quindi, tre giorni di musica, artisti di strada, laboratori per bambini, tanta cioccolata ed economia solidale per denunciare col sorriso che un altro mondo è possibile. Un mondo dove non si parli più di mancanza di cibo e acqua potabile, dove il lavoro è retribuito in maniera equa, dove la sanità di base sia accessibile a tutti e dove ci si spazio all’accoglienza degli ultimi della terra. E vista la deriva bellicista che dilaga in molte parti del pianeta e suggestiona opinione pubblica e governi ad aumentare le spese militari, noi affermiamo la necessità di costruire percorsi di pace: Pane, Pace e Cioccolata, il titolo di Altrocioccolato 2024, riassume in sè tutti questi contenuti. Cibo, pace e diritti che siano per tutti. Sennò chiamiamoli privilegi”.

Il programma completo, con tutte le novità e i numeri di questa edizione, sarà presentato giovedì 17 ottobre, alle 12, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, nel corso di una conferenza stampa.

Altrocioccolato è una manifestazione organizzata dall’Associazione Umbria Equosolidale coinvolgendo le Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale umbre (La Boteguita di Città di Castello, Piano Terra di Orvieto, Monimbò di Perugia e Terni e Ponte Solidale di Ponte San Giovanni), con il supporto di Comune di Città di Castello. In collaborazione con Equo Garantito, Altreconomia,Terra Nuova e Banca Etica sponsor e sostenitori della manifestazione.