Altotevere irresistibile: Cagliari travolto 3-0 in casa

Seconda vittoria di fila per la ErmGroup di Bartolini

Prosegue il momento positivo della ErmGroup Altotevere, che supera con un netto 3-0 il Cus Cagliari nella quarta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca, centrando la prima vittoria stagionale davanti al pubblico di casa. Dopo il successo esterno di Sarroch, i ragazzi di Marco Bartolini confermano il buon stato di forma e salgono a quota sei punti in classifica, candidandosi a un ruolo da protagonisti nel girone.

La formazione umbra ha mostrato fin dall’avvio una chiara superiorità tecnica e mentale, guidata dalle prestazioni di Simone Marzolla e Augusto Quarta, tra i migliori in campo, con il supporto di Biffi in regia e Cappelletti in banda. Cagliari, invece, continua a faticare: solo un punto raccolto in quattro giornate e diverse difficoltà in fase difensiva, nonostante l’esperienza del palleggiatore spagnolo Folguera Estruga.

Nel primo set, Altotevere prende subito il comando grazie alla precisione in attacco e alla solidità a muro. I padroni di casa scappano sul 16-9 e chiudono con autorità sul 25-18, spinti dall’efficacia di Marzolla e Quarta. Nella seconda frazione, Cagliari parte meglio (0-4), ma viene subito ripreso dai biancazzurri, che si affidano ai servizi di Cappelletti e ai muri vincenti di Quarta per ribaltare la situazione (12-10). Gli ospiti provano a restare in partita, ma la maggiore lucidità della ErmGroup consente di chiudere anche il secondo parziale sul 25-22.

Nel terzo set, la squadra di Bartolini mantiene alto il ritmo. Alpini, entrato in campo con maggiore incisività, si unisce al trio di punta e contribuisce a un parziale equilibrato, deciso solo nel finale. Ancora una volta Marzolla e Quarta firmano i punti determinanti, fissando il definitivo 25-21 che sancisce il 3-0 e la prima affermazione interna della stagione.

Il pubblico del palazzetto di San Giustino ha accompagnato con entusiasmo la prestazione della squadra, che ha mostrato compattezza e un’efficace organizzazione difensiva, evidenziata dai nove muri vincenti e da un attacco al 48% di efficienza.

Nei commenti post-gara, l’allenatore Marco Bartolini ha sottolineato la solidità della prova collettiva e la concentrazione mostrata in tutte le fasi di gioco, invitando i suoi a mantenere la stessa determinazione anche nella prossima trasferta di Mirandola, in programma domenica 16 novembre.

Con questa vittoria, la ErmGroup consolida il proprio percorso di crescita e guarda con fiducia ai prossimi impegni, in un campionato che si conferma equilibrato ma aperto a chi dimostra continuità e spirito di squadra.