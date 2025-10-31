Altotevere in Sardegna per riscattare le due sconfitte

31 Ottobre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Contro Sarroch i biancazzurri cercano il primo sorriso

Nel terzo turno del campionato di Serie A3 Credem Banca, girone Bianco, la ErmGroup Altotevere è pronta a voltare pagina dopo i due stop contro Belluno e Reggio Emilia. Sabato 1° novembre, con fischio d’inizio alle ore 16, i ragazzi di coach Bartolini scenderanno in campo al palasport di Sarroch, dove li attende una formazione esperta e costruita per le zone alte della classifica.

La Sarlux Sarroch, che fa il suo debutto casalingo dopo il turno di riposo iniziale e la sconfitta esterna contro Acqui Terme, schiera una diagonale inedita formata da Partenio e dal lituano Vaskelis, mentre al centro ci saranno Matani e Agrusti insieme al confermato Leccis. Sulle bande agiranno Saibene e Capelli, volti già noti agli umbri.

Il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli, in dichiarazioni diffuse dall’ufficio stampa ErmGroup Altotevere, sottolinea l’importanza della sfida: “È un match significativo per entrambe le squadre e dovremo affrontarlo con equilibrio e determinazione per ottenere un risultato di valore”.

Nonostante le prime due sconfitte, il gruppo umbro ha mostrato segnali di crescita, come conferma Gustinelli: “Riguardando la gara con Reggio Emilia si nota un livello di gioco alto, ma nei momenti decisivi è mancata quella lucidità necessaria per chiudere i set”.

Una nota positiva riguarda il recupero di Gioele Favaro, lo schiacciatore tornato a disposizione dopo lo stop fisico: “Sta bene – precisa Gustinelli – anche se non è ancora al massimo e sarà lo staff tecnico a decidere se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso. La Sarlux è squadra razionale ed esperta, e l’ambiente caldo del palazzetto renderà il confronto ancora più intenso”.

Il tecnico Bartolini dovrebbe confermare il 6+1 della scorsa settimana: Biffi in regia, Marzolla opposto, Quarta e Compagnoni centrali, Alpini e Cappelletti laterali, con i liberi Pochini e Chiella alternati a seconda delle esigenze difensive.

La direzione del match è affidata a Marco Pasin di Torino e Roberto Russo di Genova. La trasferta in Sardegna rappresenta per Altotevere l’occasione per trovare la prima vittoria stagionale e dare un segnale di reazione dopo un avvio complicato, con la convinzione di poter invertire la rotta.

