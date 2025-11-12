Altotevere cresce, Compagnoni guida fiducia e solidità

12 Novembre 2025 Sport, Ultime notizie 0
Altotevere cresce, Compagnoni guida fiducia e solidità

Il centrale biancazzurro analizza vittoria e prospettive

La ErmGroup Altotevere ritrova entusiasmo e continuità grazie al contributo di Mirco Compagnoni, giovane centrale lombardo che si sta imponendo come pedina fondamentale nello scacchiere di coach Marco Bartolini. Dopo la netta vittoria per 3-0 sul Cus Cagliari, la squadra ha ritrovato serenità e fiducia, elementi indispensabili per affrontare un campionato di Serie A3 Credem Banca che si conferma competitivo e privo di avversari arrendevoli.

Compagnoni, che compirà 23 anni a gennaio, ha già maturato esperienze in A2 con Santa Croce sull’Arno e Cuneo, oltre alle stagioni con i Diavoli Rosa Brugherio. Tornato in A3, ha subito percepito un livello tecnico più alto e un equilibrio diffuso tra le formazioni: non solo Belluno e Reggio Emilia, ma anche Acqui Terme, Mantova e lo stesso Altotevere puntano a obiettivi ambiziosi.

Il centrale sottolinea come la crescita personale sia favorita dal lavoro quotidiano con il preparatore Marra e dalla guida tecnica della coppia Bartolini-Monaldi. La trasferta di Mirandola, squadra anch’essa a quota 6 punti grazie a due successi casalinghi al palasport “Marco Simoncelli”, rappresenta un banco di prova significativo.

Tra gli avversari spiccano l’esperienza di Andrea Galliani, schiacciatore con trascorsi in Serie A1, e la solidità dell’opposto Marco Spagnol. Compagnoni invita a non sottovalutare l’impegno, ma evidenzia come la crescita di compagni come Marzolla e Cappelletti alimenti ottimismo. L’obiettivo è dare continuità alla striscia positiva e consolidare la posizione in classifica.

I nostri video

Mielinumbria 2025 celebra api miele e biodiversità Dal 21 al 23 novembre a Foligno
Provincia di Terni investe 2 milioni per le strade 2026
L’economia dell’Umbria apre il 2025 con un PIL in crescita dello 0,6%
Auto si ribalta a Roccastrada a Grosseto ferito un anziano conducente
Lavori per nuova rotatoria chiusura notturna in via Firenze a Bastia Umbra
Liste d’attesa sanitarie in calo del 22% in Umbria
Crotone, arresti domiciliari per ex dirigente scolastico
Scoperta serra di droga durante controllo fiscale a Città di Castello
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro in Calabria
Perugia, con Manzari squalificatoTedesco può contare su una triplice opzione
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Rassegna Stampa del 12 novembre 2025
Valtopina torna a celebrare il tartufo in scena la 43esima Mostra mercato
Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, in vincitori della sesta edizione
ProSceniUm Città di Assisi È Tommy Mauri a vincere la settima edizione
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*