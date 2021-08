Vedere la bellezza che ci circonda attraverso gli occhi della danza. Danza Nov’Art, durante questo anno particolare di pandemia, non ha avuto la possibilità di preparare un vero e proprio spettacolo di fine anno. Abbiamo quindi sentito il bisogno di comunicare attraverso la nostra danza percorrendo una lettura artistica del nostro territorio e dei luoghi simbolici.

E’ nato così, il gemellaggio con lo studio MM Pictures di Manuele Martinelli, con il quale si è creato sin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca, incentrato sulla passione che ispira ognuno di noi nel suo specifico settore.

Nel video che abbiamo prodotto ci siamo mossi attraverso location suggestive del territorio comunale, come la rovine del Santuario di Rasina, poco conosciute e belle in modo struggente, o le cascatelle del torrente Assino, un piccolo paradiso naturale, fino al castello di Civitella Ranieri, con le sue maestose mura e i giardini.

Nel centro storico abbiamo mosso i nostri passi nell’anfiteatro del parco Ranieri, per chiudere nelle bellissime sale del piano nobile di Palazzo Bourbon, sede del nostro comune e centro vitale per la vita della città e sul palco del teatro dei Riuniti, il cuore culturale ed artistico di Umbertide. Speriamo di aver regalato alla cittadinanza un momento di poesia, scoprendo e soprattutto riscoprendo il bello in cui siamo immersi.

La Direzione artistica, nelle vesti di insegnanti e coreografe, Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi ringraziano il sindaco Luca Carizia e tutta l’amministrazione comunale per gli spazi concessi; il Teatro dei Riuniti nella figura di Achille Junior Roselletti; Pagelli Boutique per gli abiti indossati nelle sali comunali; Liboria Santocchini per la voce narrante e le nostre ballerine,che con tanta grazia e passione,hanno animato tutto il progetto.

Il video è disponibile cliccando al presente link: https://www.youtube.com/watch? v=jSDUTKrtasA

(Foto a cura di Manuele Martinelli)