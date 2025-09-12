Al via Lup&Beer 2025 con birrifici aperti al pubblico

Dal 19 settembre degustazioni e masterclass in Umbria

Prenderà il via venerdì 19 settembre la seconda edizione di “Lup&Beer”, manifestazione dedicata alla birra artigianale e agricola umbra, presentata oggi a Palazzo Donini, con la formula Birrifici aperti che permetterà agli appassionati di scoprire i processi produttivi e le eccellenze del settore durante più fine settimana consecutivi. Secondo quanto indicato dalla fonte del comunicato (aun), il calendario dettagliato sarà disponibile sul sito ufficiale https://umbrialupandbeer.it/ e sulle pagine social dell’evento https://www.facebook.com/umbrialupandbeer/.

Promossa dalla Regione Umbria con il supporto della Camera di Commercio dell’Umbria, l’iniziativa coinvolgerà fino al 5 ottobre sedici birrifici aderenti, puntando a rafforzare la filiera brassicola locale e a valorizzare la qualità delle produzioni regionali. La conclusione dell’evento sarà a Città di Castello, a Palazzo Bufalini, venerdì 10 ottobre, con degustazioni, masterclass e un grande evento pomeridiano e serale, in occasione della Giornata della birra artigianale e agricola istituita con Legge Regionale 4 ottobre 2023, n. 11.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore regionale alle Politiche agricole Simona Meloni, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni, il segretario generale Federico Sisti, l’amministratore unico di 3A-PTA Devis Cruciani e l’assessore al commercio e turismo di Città di Castello Letizia Guerri. L’assessore Meloni ha sottolineato l’impegno della Regione per far crescere una filiera brassicola già ricca di realtà qualificate, capace di attrarre turismo e di puntare a una “birra umbra” 100% locale, costruita su una filiera completa, dall’acqua e materie prime fino al prodotto finito, e destinata a competere a livello nazionale e internazionale.

Il presidente Mencaroni, citato dalla fonte (aun), ha evidenziato come la birra possa essere uno strumento di promozione integrata del territorio, insieme a vino e olio, rafforzando l’immagine di un’Umbria autentica e ricca di tradizioni. Cruciani, a nome del Parco Tecnologico 3A-PTA, ha ribadito il sostegno all’innovazione e alla sostenibilità economica e sociale delle produzioni brassicole, spesso guidate da giovani imprenditori, mentre l’assessore Guerri ha espresso l’orgoglio di ospitare a Città di Castello l’evento conclusivo, considerato il primo format dedicato al turismo brassicolo regionale.

Il programma completo e l’elenco dei birrifici partecipanti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, https://umbrialupandbeer.it/.