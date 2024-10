Al via le selezioni per nuova edizione di Only Wine

Nella nuova edizione, la 12esima ci saranno oltre ai 100 produttori selezionati, un’area food di qualità e importanti riconoscimenti per le realtà più virtuose. Se hai meno di quarant’anni? La tua azienda vitivinicola non supera i quindici anni di storia? Il tuo terreno vitato è inferiore ai dieci ettari? Se possiedi almeno uno di questi tre requisiti presenta la tua candidatura edizione 2025 di ONLY WINE, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, in programma il 26, 27 e 28 aprile 2025. E’ partita, infatti in questi giorni la selezione degli oltre 100 produttori che faranno parte dell’”Only Wine Team 2025”.

I criteri di selezione sono i seguenti: produttrici o produttori under 40, un terreno inferiore ai dieci ettari vitati oppure cantine che non superino i quindici anni di storia. I prerequisiti che saranno utili a vagliare le realtà potenzialmente selezionabili dai nostri selezionatori che terranno conto di valori quali etica, qualità dei vini prodotti e prospettive aziendali. La location è il suggestivo Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello, che farà da cornice alla manifestazione, come nelle passate edizioni.

La manifestazione è nata dodici anni fa e divenuta subito un riferimento per appassionati e operatori del settore curiosi di assaggiare vini non banali e di conoscere produttori e vignaioli di realtà che difficilmente si possono incontrare nelle principali fiere del vino nazionali e internazionali. Il format è una mostra mercato, da sempre utile ai produttori per farsi conoscere anche tramite la vendita diretta dei propri vini con riscontri importanti, data l’affluenza che sfiora i 5mila ingressi nelle due giornate di evento. Ad attendere le migliaia di appassionati e operatori che ogni anno partecipano all’evento saranno presenti aree tematiche, selezioni di produttori internazionali e masterclass di alto profilo.

Per partecipare scaricare il modulo dell’autocandidatura nella sezione come esporre del sito www.onlywinefestival.it e inviarlo via mail all’indirizzo ufficiostampaonlywine@gmail.com entro il 31 dicembre 2024. La risposta affermativa o negativa sarà inviata al massimo entro il 15 gennaio 2025.

Se i vostri criteri corrispondono, potrete partecipare alla selezione ad opera Francesco Saverio Russo divulgatore enoico, Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. Umbria (Associazione Italiana Sommelier) e Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica. A guidare la squadra dei sommelier AIS a supporto della manifestazione, sempre la delegata di Città di Castello, Tiziana Croci.