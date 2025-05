Al via il mercatino artigiano in piazza Matteotti

Domenica 4 maggio, dalle 9 alle 19, piazza Matteotti ospiterà la prima edizione sperimentale del mercatino dell’artigianato artistico e dei prodotti tipici. L’iniziativa sarà ripetuta con cadenza fissa ogni prima domenica del mese nella stessa piazza e, come da programma, si svolgerà anche il terzo sabato di ogni mese nella piazza delle Tabacchine, che per la prima volta sarà teatro di un evento di questo genere.

Il mercatino sarà caratterizzato da una variegata esposizione di creazioni realizzate a mano da artigiani locali. Tra gli articoli in mostra, si troveranno borse lavorate all’uncinetto, gioielli in pietre dure, bigiotteria in macramè, saponi artigianali, oggetti in cera come candele, monili ottenuti da capsule del caffè, capi per bambini in crochet, accessori fatti a mano, lampade in legno d’ulivo, quadretti con sassi di fiume, borse in pelle artigianale, gioielli ottenuti con tecniche di tessitura, articoli in legno, marmellate, miele, dolciumi e scritte su legno eseguite al momento.

L’evento è promosso dall’associazione “L’Ingegno”, attiva dal 2017 per la tutela e valorizzazione dell’artigianato artistico e delle tradizioni locali. L’obiettivo dell’associazione è incentivare la cooperazione tra artigiani, promuovere le loro opere, sostenere la crescita tecnica ed economica del comparto e organizzare manifestazioni e fiere in tutta l’Umbria, comprese attività manuali e collezionistiche.

Con l’avvio di questa programmazione, il centro storico sarà al centro di una nuova proposta di valorizzazione che prevede l’estensione delle attività anche in altre zone. Piazza delle Tabacchine, in particolare, sarà inserita stabilmente nel calendario di appuntamenti, con l’intento di accogliere ulteriori forme di mercati ed eventi.

Il mercatino punta a offrire una vetrina costante alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio. Con la doppia sede e la periodicità mensile, l’iniziativa intende affermarsi come riferimento per cittadini e visitatori, valorizzando allo stesso tempo creatività, cultura materiale e vocazione produttiva locale.