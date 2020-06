Al via da oggi a Città di Castello la stagione estiva della piscina comunale

E’ cominciata la stagione estiva alla piscina comunale di Città di Castello gestita da Polisport, che sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Nel rispetto delle linee guida del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, l’accesso all’impianto è sottoposto ad alcune limitazioni: adulti e bambini sopra i 6 anni di età devono indossare la mascherina (eccetto sotto l’ombrellone e per fare il bagno); all’ingresso viene misurata la temperatura corporea e si può accedere unicamente con un valore non superiore a 37,5 gradi. E’ di 1.000 il numero di utenti che possono accedere contemporaneamente al parco, mentre nella vasca olimpica il limite di bagnanti è di 150 unità ed è di 8 unità nella vasca per i bambini. Gli spogliatoi interni non sono utilizzabili e servono come percorsi separati di entrata e di uscita. Servizi igienici e docce sono disponibili all’esterno. Le tariffe sono invariate anche per la stagione 2020: biglietto di ingresso intero a 7,50 euro, ridotto a 6 euro dai 6 ai 16 anni, mentre i bambini fino a 6 anni di età entrano gratuitamente. Per le famiglie sono a disposizione prezzi agevolati. Per informazioni è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica info@polisport.net.