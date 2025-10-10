Al teatro dei Riuniti la nuova stagione teatrale

Lombardia a Expo Osaka, firmato memorandum per gli scambi commerciali OSAKA (ITALPRESS) – Ha fatto tappa a Osaka la missione istituzionale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con l’intera giornata dedicata alla visita a “Expo 2025” dove, con al fianco il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, ha firmato un memorandum con il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura. Al centro del documento, la promozione […]

L’oro si conferma sempre più come bene rifugio ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso del 2025 l’oro ha proseguito la propria fase di crescita, superando per la prima volta nella storia i 4.000 dollari l’oncia (oltre 110 euro al grammo), nuovo massimo storico. Dall’inizio dell’anno il metallo giallo registra un incremento di circa il 50%, confermandosi il principale bene rifugio in un contesto globale […]

Paolini elimina Swiatek e vola in semifinale a Wuhan L'azzurra vince per 6-1 6-2, adesso sfida la statunitense Gauff.

Tv, crescono le famiglie italiane che scelgono il satellite ROMA (ITALPRESS) – La televisione via satellite continua a crescere in Italia, confermandosi nel 2025 come una delle modalità di ricezione più diffuse. Secondo i dati aggiornati a ottobre, sono più di 10 milioni i telespettatori che guardano la televisione via satellite: gratuita con Tivusat o a pagamento su sky, una percentuale in aumento rispetto […]

Si ritira Elia Viviani “E’ stato un viaggio incredibile” Il 36enne corridore veronese ha vinto in pista un oro olimpico e due mondiali

Mattarella “La salute mentale sollecita una responsabilità condivisa” ROMA (ITALPRESS) – “Vivere con un disturbo psichico obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Ostacoli spesso resi più duri dal pregiudizio e dall’esclusione sociale, frutto di una cultura che ancora fatica a comprendere il disagio e la malattia. Incoraggiare la prevenzione, garantire un’assistenza di qualità e favorire percorsi […]

Premio Nobel per la Pace 2025 assegnato a Maria Corina Machado ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e […]

BYD inaugura una nuova era ibrida con la Super DM-i Technology MILANO (ITALPRESS) – BYD lancia una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione e nella tecnologia del marchio. Dopo campagne come “CASI-NO Incentivi Statali”, BYD prosegue nel suo percorso di messaggi diretti e di rottura, rendendo omaggio al “vecchio motore plug-in” e annunciandone simbolicamente la pensione. Sotto slogan come “Caro motore […]

Veronesi “In Uzbekistan opportunità di crescita per le imprese italiane” MILANO (ITALPRESS) – “La situazione economica dell’Uzbekistan negli ultimi anni è stata molto positiva, è uno dei pochi Paesi al mondo che ha avuto una crescita e non una recessione anche negli anni della pandemia di Covid. Nel 2024 la crescita del PIL è stata del 6,5% e la previsione della Banca Mondiale è del […]