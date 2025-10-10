Al teatro dei Riuniti la nuova stagione teatrale

“Di virtù necessità” guida spettacoli e iniziative locali
Al Teatro dei Riuniti si terrà sabato alle 18.30 la presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale, un evento che ormai segna l’inizio dell’anno culturale per la città e i comuni limitrofi. La fonte del comunicato, Accademia dei Riuniti, sottolinea come il cartellone 2025/26 unisca grandi nomi del panorama nazionale a produzioni originali, insieme a un festival dedicato al teatro amatoriale, garantendo spettacoli, performance e momenti di coinvolgimento per ogni tipo di pubblico.
Il titolo scelto per questa edizione, “Di virtù necessità”, sintetizza la filosofia della stagione: trasformare le sfide in opportunità e rendere il teatro un luogo di riflessione, crescita e comunità. La serata offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire in anteprima i dettagli di ogni evento, compresi i progetti “fuori stagione” pensati per sorprendere e stimolare la curiosità culturale.
L’Accademia dei Riuniti conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura come strumento di coesione sociale, sottolineando l’importanza di momenti di incontro dal forte valore simbolico. Il programma verrà illustrato con attenzione ai contenuti e alle innovazioni, chiudendo con un brindisi finale che suggella l’inizio di un ciclo di iniziative e spettacoli imperdibili per la comunità locale. La serata rappresenta un’occasione unica per appassionati e cittadini, garantendo una combinazione equilibrata di tradizione e novità.
