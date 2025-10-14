Al Teatro dei Riuniti debutta “Amleto nel gelido inverno”

La compagnia Teatro della Fama inaugura la stagione 2025/26

Sarà la Compagnia Teatro della Fama di Gubbio ad aprire ufficialmente la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro dei Riuniti di Umbertide, con lo spettacolo “Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno”, in programma giovedì 16 ottobre alle ore 21.15. L’opera, tratta da William Shakespeare e Kenneth Branagh, porta la firma registica di Riccardo Tordoni ed è già stata accolta con entusiasmo di pubblico e critica nelle precedenti rappresentazioni in Umbria.

La produzione, che ha trionfato nella rassegna regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) conquistando l’accesso alla finale nazionale del Gran Premio del Teatro Amatoriale, si distingue per la sua forte originalità e per la capacità di coniugare linguaggi, epoche e registri espressivi diversi. “Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno” è infatti una riscrittura contemporanea del classico shakespeariano, arricchita dai rimandi cinematografici dell’adattamento di Branagh, e propone un intreccio tra introspezione, ironia e riflessione esistenziale.

L’allestimento, ideato da Tordoni, costruisce un dialogo continuo tra scena e vita, in cui il confine tra rappresentazione e realtà si fa sempre più sottile. La messa in scena diventa così un’esperienza immersiva, dove il dramma e la commedia convivono in un equilibrio poetico. Secondo la giuria FITA Umbria, lo spettacolo si è distinto per “una trasposizione scenica complessa e innovativa, capace di creare connessioni tra Shakespeare e Branagh, sostenuta da un uso evocativo delle percussioni e da una regia che coinvolge pienamente lo spettatore”.

Sul palco del Teatro dei Riuniti salirà un ampio cast corale: Simona Minelli nel ruolo di Amleto, Matteo Fofi in quello di Re Claudio, Daniela Berettoni come Regina Gertrude, Camilla Tasso nei panni di Ofelia, Klarens Dhima come Laerte e Michele Menichetti nel doppio ruolo del Fantasma del Padre. Completano la compagnia Roberto Berettoni, Luca Bianchini, Francesco Ceccarelli, Lucia D’Acri, Angelo Mischianti, Giulia Nardi, Francesca Orsini, Cecilia Pastorelli, Michele Pastorelli, Elena Rocchi, Maddalena Vantaggi ed Edoardo Paradisi, che cura anche i movimenti scenici.

Le percussioni dal vivo sono affidate a Michele Fondacci, le luci di scena a Michele Cimarossa, mentre le scenografie sono firmate da JUJI Servizi per lo Spettacolo di Luca e Francesco Berettoni.

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha espresso soddisfazione per l’apertura della nuova stagione, sottolineando come il Teatro dei Riuniti continui a essere un punto di riferimento per la cultura locale e regionale. Con “Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno”, si inaugura un calendario di appuntamenti che punta a unire qualità artistica e partecipazione del pubblico, confermando la vocazione del teatro come luogo di incontro e di crescita collettiva.

Lo spettacolo è in programma giovedì 16 ottobre alle 21.15. L’ingresso unico è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 370 3515135 o scrivere all’indirizzo accademiariuniti@gmail.com.