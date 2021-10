Al Franchetti Salviani iniziative per il Codeweek Eu 2021

Al Franchetti Salviani tante le iniziative Il Polo Tecnico Franchetti Salviani dal 9 al 24 ottobre 2021 ha partecipato alla settimana europea della programmazione (codeweek), un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.

di Prof.ssa Valeria Vaccari

L’obiettivo principale della manifestazione è celebrare il coding e la creatività, dare alle persone gli strumenti giusti, metterle in relazione e avvicinarle alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.

L’Istituto Franchetti Salviani ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa organizzando ben 26 attività durante la mattina e il pomeriggio: dalla caccia al tesoro informatico al CruciCoding, dalla scoperta del funzionamento del Bitcoin al trasferimento di una sequenza di caratteri attraverso la rete, dal problem solving allo sviluppo di semplici applicazioni come quella che simula il distributore automatico del caffè.

Si è tenuto inoltre un web contest (con premiazione dei primi tre classificati) dove gli studenti hanno sviluppato un loro sito visibile online.

Gli eventi organizzati erano aperti a persone di tutte le età, e alcuni erano specificatamente rivolti agli adulti, come “Nonni in rete”: un corso base sull’uso del computer e la navigazione in rete realizzato per conto dell’Associazione Auser Alta Umbria. Insegnanti di tutte le discipline si sono messi in gioco organizzando workshop coinvolgenti e attività diverse dal solito, sperimentando dal word cloud alla pixel art, dimostrando che il coding può essere divertente e stimolante per comprendere la realtà che ci circonda perchè imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, ad ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità al fine di esplorare nuove idee e innovare.

Soddisfazione è stata espressa sia dalla Dirigente Prof.ssa Valeria Vaccari che dall’Animatore Digitale dell’Istituto Prof. Francesco Fratini.