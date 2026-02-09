Aggressione a poliziotti durante controllo: arresto immediato

Resistenza violenta durante un controllo nel centro di Città di Castello

La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un uomo di 40 anni, cittadino italiano di origine straniera, dopo un episodio di violenta aggressione avvenuto durante un controllo amministrativo. L’intervento, scattato nelle prime ore della mattina di giovedì, si è trasformato in pochi istanti in una situazione critica che ha richiesto l’immediata reazione degli operatori.

Reazione improvvisa durante la verifica dei documenti

Gli agenti erano impegnati nella notifica di un atto giudiziario nel territorio di Città di Castello, quando l’uomo, inizialmente collaborativo, ha mutato atteggiamento non appena gli è stato richiesto di esibire il documento d’identità. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha iniziato a mostrare crescente ostilità, passando rapidamente dalle proteste verbali a un comportamento fisicamente aggressivo.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha colpito gli operatori con violenza, costringendoli a intervenire per contenerlo e impedire ulteriori rischi per la sicurezza. La resistenza opposta è stata tale da rendere necessario l’uso di tecniche operative per immobilizzarlo in sicurezza.

Arresto convalidato e misura cautelare disposta dal giudice

Una volta bloccato, il soggetto è stato dichiarato in arresto con le accuse di resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa della prossima udienza.

Agenti feriti e prognosi dopo gli accertamenti sanitari

Gli operatori coinvolti sono stati accompagnati al locale nosocomio per gli accertamenti medici. Le lesioni riportate, pur non gravi, sono state giudicate guaribili in 10 giorni, confermando la violenza dell’aggressione subita durante l’intervento.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla delicatezza delle attività di controllo quotidiane e sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate agli operatori impegnati sul territorio.