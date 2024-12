Aggiungi un posto a tavola, per i meno fortunati il Lions Club Umbertide c’è

“Aggiungi un posto a tavola”: per i meno fortunati il Lions Club Umbertide c’è Se l’8 dicembre scorso al teatro Brancaccio di Roma è andata in scena la serata d’onore per i 50 anni della prima rappresentazione della celeberrima commedia “Aggiungi un posto a tavola”, il Lions Club Umbertide da molto tempo aggiunge un posto a tavola.

E se nella commedia, dopo le mille peripezie di un secondo diluvio universale tutti si siedono a tavola e il posto in aggiunta è per Dio, il posto in più che il Club ha garantito e continua a garantire è quello della vita di tutti i giorni di chi è meno fortunato e fatica a tirare avanti. Tornando al tempo, da anni il Lions Club Umbertide, grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare e “mettendoci del suo”, riesce a distribuire un considerevole quantitativo di aiuti alimentari sul territorio.

E anche quest’anno il Club, con il suo presidente Mauro Tarragoni Alunni in prima linea, ogni mese ha provveduto alla distribuzione di un considerevole quantitativo generi alimentari. E così non poteva mancare l’adesione all’iniziativa dei Lions italiani “Aggiungi un posto a tavola”, che anche quest’anno, nella settimana dal 13 al 22 dicembre, sull’onda della “Giornata internazionale della solidarietà umana” in programma il 19 dello stesso mese, si sono mobilitati per garantire un pasto a chi è in difficoltà.

Adesione che ha garantito la distribuzione di oltre 4 quintali di derrate frutto della joint venture con il Banco Alimentare, cui si è aggiunto un ulteriore “bonus” derivante dalla recente cena degli Auguri del Club. Un sorriso, ma soprattutto qualcosa di concreto, questo i Lions fanno.