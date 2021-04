Adecco Industrial Job Talks Umbria, aziende e scuole insieme per tre giorni

L’incontro tra domanda e offerta e la conoscenza dei requisiti richiesti per accedere al mondo del lavoro rappresentano da sempre temi chiave del mercato italiano. Con questa consapevolezza Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ha lanciato l’iniziativa Adecco Industrial Job Talks, un format digitale e interattivo che permette a studenti e aziende di accedere ad un momento di scambio e interazione, con l’obiettivo di sviluppare una consapevolezza aggiornata e incisiva sul mondo del lavoro nei professionisti del futuro.

Nel dettaglio, gli studenti degli istituti Campus Leonardo Da Vinci (Umbertide), International Campus “Patrizi- Baldelli – Cavallotti” sede A. Baldelli (Città di Castello) e ITTS Volta (Perugia) avranno la possibilità di incontrare e confrontarsi con prestigiose realtà operanti sul territorio regionale come Terex, Tiberina e Faist Componenti attraverso tre momenti virtuali il 25 marzo (già svolto), 30 aprile e 18 maggio. Nel corso degli incontri si affronteranno alcuni temi fondamentali per il mercato del lavoro odierno, come le competenze del futuro, le prospettive del settore industriale, il lavoro ai tempi del social recruiting e della digital reputation e le competenze trasversali.

Michela Santonastaso, Onsite Education & Academy Manager di Adecco Workforce Solutions, ha commentato: “Mai come in questo periodo è fondamentale favorire l’incontro tra i futuri professionisti del mondo del lavoro e le più importanti realtà industriali del territorio. Per questo motivo siamo molto orgogliosi di aver lanciato questa iniziativa proprio in una regione importante come l’Umbria, ricca di importanti istituti di formazione e con un tessuto industriale di primo livello. Siamo convinti che questi incontri potranno ispirare i ragazzi e aiutarli nella costruzione della loro futura carriera”.

Al termine dei tre incontri è prevista l’assunzione a tempo indeterminato da parte di Adecco al fine di garantire un percorso formativo e professionale a tre giovani talenti.