Ad Umbertide va in scena il Festival della letteratura italiana per l’infanzia

L’associazione genitori “Insieme per…” compie vent’anni e per festeggiare questo importante traguardo ha organizzato il primo festival della letteratura per l’infanzia. L’iniziativa, dal titolo “Libri al…centro”, si terrà sabato 4 e domenica 5 maggio nel centro storico di Umbertide, per due giorni dedicati interamente ai libri e alla letteratura.

Lo scopo dell’associazione genitori “Insieme per…” è quello di offrire sostegno alle famiglie promuovendo una nuova cultura della genitorialità e in quest’ottica si inserisce anche il ruolo fondamentale della lettura, sin dalla prima infanzia e fino all’età adulta passando per l’adolescenza, come strumento di crescita e formazione.

L’evento “Libri al…centro”, patrocinato dal Comune di Umbertide, si aprirà sabato 4 maggio alle ore 11 con il convegno “Leggere insieme per…un patto per la lettura” che si terrà presso il locale ex vigili in piazza Matteotti e che vedrà riuniti intorno allo stesso tavolo, sotto il coordinamento dell’associazione genitori “Insieme per…”, Comune di Umbertide, Regione Umbria (Servizio valorizzazione risorse culturali – biblioteche), Usl Umbria 1 (Distretto e Presidio ospedaliero Altotevere), ACP Umbria (Associazione culturale Pediatri), le Direzioni didattiche delle scuole di Umbertide, Biblioteca Carducci di Città di castello (Patto Locale per la Lettura) e la casa editrice “Edizioni Corsare”.

Contestualmente aprirà i battenti lo stand della casa editrice “Edizioni Corsare” che metterà a disposizione, nelle giornate di sabato e domenica, grandi classici e ultime novità. Nel pomeriggio poi avrà inizio il ricco programma di eventi per bambini e ragazzi che, alle ore 16, dall’ingresso della Rocca di piazza del Mercato, attraversando la fortezza medievale, entreranno nel magico mondo dei libri. A seguire, dalle 16.30 la speciale libreria a pedali di “Liberbici” condurrà bambini e ragazzi per le vie del centro leggendo libri e raccontando storie mentre la “Biblioteca delle Nuvole” – biblioteca specializzata unicamente in fumetti ed illustrazioni – terrà il laboratorio di scrittura creativa riservato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni (prenotazioni presso Libreria Alibù 0759417775 e presso Sweet Party 3204111633), laboratorio che proseguirà anche domenica 5 maggio con evento finale alle ore 18. Sempre in piazza Matteotti si terranno l’atelier di costruzione dei libri a cura dell’associazione genitori e il laboratorio per la prima infanzia della Cooperativa Asad.

Al termine dei laboratori e delle letture, a partire dalle ore 18.30 piazza Matteotti si trasformerà in un grande spazio giochi all’aperto, rivolto a grandi e piccini.

Domenica 5 maggio a partire dalle ore 11 si terranno le “Letture in centro” a cura dell’associazione genitori mentre proseguirà il laboratorio di scrittura creativa della Biblioteca delle Nuvole che alle ore 18 vedrà la presentazione da parte dei partecipanti dell’elaborato finale. Nel pomeriggio poi dalle ore 16,30 i lettori dell’associazione genitori “Insieme per…” animeranno il centro storico con tre postazioni di lettura, kamishibai e teatrino delle marionette mentre Alibù organizzerà giochi e laboratori creativi. Dalle ore 18.30 poi ancora giochi in piazza Matteotti con tanto di zucchero filato e popcorn fino al gran finale a cura di Sweet Party.