Ad Umbertide un weekend ricco di eventi natalizi

Ad Umbertide si è appena concluso un fine settimana indimenticabile, all’insegna delle emozioni e della magia del Natale. Eventi per grandi e piccini hanno animato la città, portando gioia e spirito festivo in ogni angolo.

Sabato 7 dicembre il Teatro dei Riuniti ha riaperto ufficialmente le sue porte dopo i lavori di manutenzione, ospitando lo spettacolo teatrale “Un canto di Natale” di Charles Dickens, con Michelangelo Pulci e la regia di Paolo Serra.

La serata, iniziata alle ore 21:00, ha regalato al pubblico un’esperienza coinvolgente e suggestiva. A seguire, alle ore 23:00, lo Scrooge Party, organizzato dall’Accademia dei Riuniti e da Anonima Impresa Sociale presso la Piattaforma di Umbertide, ha proseguito il clima di festa.

Domenica 8 dicembre si è accesa la magia natalizia con l’illuminazione del grande albero di Piazza Matteotti, simbolo delle festività che accompagnerà la città per tutto il periodo natalizio. Sempre nel pomeriggio è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale presso la Rocca, curata dal Gruppo Volontari di Umbertide, aperta gratuitamente su prenotazione e visitabile anche il 14 e 15 dicembre, sempre dalle 15:30 alle 18:30.

Le attività per i più piccoli hanno trovato spazio ne La Fabbrica degli Elfi, con letture e laboratori creativi organizzati dall’Associazione “Genitori Insieme per…” presso i locali ex Polizia Locale in Piazza Matteotti, e nella Caccia all’Elfo, un’animazione itinerante per le vie della città con gli artisti del Baby Circus, che ha coinvolto grandi e piccini in un pomeriggio di puro divertimento. I commercianti di via Roma, Piazza Gramsci, Piazza Carlo Marx, via Garibaldi, via Unità d’Italia, Piazza Michelangelo e via Boldrini si sono uniti per offrire un’esperienza unica, colorata dalla presenza degli Elfi.

La Banda Cittadina, vestita da Babbo Natale, ha intonato melodie natalizie, creando un’atmosfera indimenticabile. Tra gli altri momenti significativi, l’accensione dell’Albero Avis presso la sede di via dei Patrioti e l’intrattenimento offerto dai 7 Cervelli nella galleria del Centro Commerciale Fratta hanno concluso un weekend di festa davvero riuscito.

Agli eventi hanno presenziato il sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco con delega alla cultura Annalisa Mierla, gli assessori Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, il presidente del consiglio comunale Giovanna Monni, il consigliere provinciale Giovanni Dominici, i consiglieri comunali Alessio Silvestrelli, Alessio Ferranti, Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Luca Santinelli.

Il sindaco, Luca Carizia, ha commentato: “Questo weekend ha rappresentato un momento straordinario per la nostra comunità, che ha riscoperto la gioia e l’unione del Natale. La riapertura del Teatro dei Riuniti segna un importante passo per la cultura e la partecipazione cittadina. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo programma ricco e coinvolgente.”

Il vicesindaco, Annalisa Mierla, ha aggiunto: “La cultura e la tradizione natalizia si sono incontrate in un fine settimana speciale, che ha valorizzato il nostro patrimonio artistico e la nostra comunità. La partecipazione delle famiglie, dei bambini e delle associazioni dimostra quanto sia viva l’anima di Umbertide. Siamo orgogliosi di offrire eventi che lasciano il segno. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo.”

Infine, si comunica che la Tombola di beneficenza organizzata da Unitalsi presso la sala ex Tabacchi del Puc 2 e il concerto del coro Il Grillo Cantante della scuola primaria Garibaldi sono stati rinviati a data da destinarsi.