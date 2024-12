Accordo sul bilancio 2025/2027: Comune e sindacati uniti

Accordo sul bilancio – È stato ufficializzato un accordo tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali riguardo alle linee guida del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. La firma del verbale è avvenuta presso la residenza comunale, con la partecipazione del Sindaco Luca Carizia e dell’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, insieme ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

L’intesa è il risultato di una serie di incontri tra le parti, durante i quali sono state presentate le linee strategiche che guideranno la redazione del bilancio. I sindacati hanno espresso soddisfazione per le scelte fatte, ritenendole in linea con le esigenze della comunità.

Tra i punti salienti dell’accordo, si evidenzia la stabilità delle tariffe per i servizi di mensa scolastica, asilo nido e trasporto scolastico, che rimarranno invariati. Inoltre, è stata confermata l’addizionale comunale Irpef progressiva, mantenendo la fascia di esenzione per i redditi fino a 13mila euro, in un’ottica di equità fiscale.

L’Amministrazione ha assicurato il mantenimento dei servizi attuali per le famiglie e le persone, con un focus particolare su politiche di risparmio energetico e sull’uso di energie rinnovabili. Un’attenzione particolare è stata riservata agli investimenti in edilizia scolastica, manutenzione delle infrastrutture, sicurezza del territorio e gestione del dissesto idrogeologico.

Nel 2025 è prevista l’apertura di nuove scuole nei comuni di Niccone, Verna e Calzolaro, mentre sono in programma lavori di riqualificazione per piazza Michelangelo, con un investimento di 290mila euro, e la costruzione di un nuovo asilo nido comunale, che richiederà 2,5 milioni di euro. Questo nuovo asilo sorgerà accanto alla scuola dell’infanzia Marcella Monini, creando un polo educativo integrato per bambini da 0 a 6 anni.

Inoltre, il bilancio prevede significativi investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), tra cui la riqualificazione di Piazza Mazzini per un milione e mezzo di euro, la ristrutturazione del Centro Socio Culturale di San Francesco per 990mila euro, e interventi sul museo di Santa Croce e sul cavalcavia in via Madonna del Moro, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro.

È stato confermato anche un finanziamento di 10mila euro per borse di studio destinate a studenti meritevoli, mentre nel 2025 si prevede un potenziamento dell’ufficio tributi, con l’introduzione di un supporto esterno per migliorare l’efficacia delle operazioni fiscali.

Le parti hanno riconosciuto la necessità di affrontare la crisi che sta colpendo il settore metalmeccanico, in particolare l’industria automobilistica, sottolineando l’importanza di rivedere le attuali politiche europee in materia ambientale. Questo settore riveste un ruolo cruciale per l’economia di Umbertide.

In seguito al terremoto che ha colpito la zona nel 2023, l’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire una ricostruzione rapida e efficace.

Infine, è stata espressa la volontà di promuovere iniziative a sostegno della salute e di rafforzare i servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali. L’accordo raggiunto è stato accolto con soddisfazione da entrambe le parti, che si sono impegnate a lavorare insieme per migliorare le attività comunali e attuare politiche economiche e sociali adeguate alle sfide attuali.