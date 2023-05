A Umbertide presentato apparentamento a sostegno di Anniboletti

A Umbertide presentato – “Pd e Movimento 5 Stelle insieme per Umbertide”. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina durante la conferenza stampa convocata presso il FA.MO. – Museo Rometti di Umbertide, ma la convergenza è maturata dopo un percorso programmatico condiviso che ha dato luogo a riflessioni importanti sul futuro della città. Dalla sanità all’ambiente, dal lavoro alle politiche sociali, sono tanti i temi su cui queste due realtà politiche catalizzano le forze con la consapevolezza di dare un contributo fondamentale alla crescita di Umbertide.

“È da qui che parte il primo laboratorio politico che vede in coalizione PD e Movimento 5 stelle – ha sottolineato il segretario regionale del PD dell Umbria Tommaso Bori. Umbertide é la prima realtá in Italia in cui c’è questo apparentamento. Da qui passa un pezzo del futuro dell’Umbria. Ma si fa progetto pilota anche per altre realtà italiane. Abbiamo lavorato congiuntamente – ha aggiunto Bori – per la costituzione di una coalizione forte che oggi si arricchisce di nuove esperienze e ne fa contributo prezioso per scrivere una nuova pagina di questa città”.

“Dal primo turno – ha proseguito il segretario regionale del Pd – esce un dato importante: il 57% dei cittadini non conferma il sindaco uscente. Quindi il giudizio che ne viene fuori è negativo. E’ il punto da cui ripartire per affrontare il ballottaggio. Noi dobbiamo cercare l’alleanza con tutti questi cittadini, con il 57% che boccia l’operato della scorsa amministrazione. E lo facciamo consapevoli di avere alla guida di questa sfida un candidato sindaco forte e capace che si impegna a realizzare lo slogan della campagna elettorale: ‘per il bene di Umbertide’.”

“Oggi – ha detto il candidato sindaco Sauro Anniboletti in conferenza stampa – annunciamo questo apparentamento che vede i 5 Stelle all’interno della coalizione dopo un percorso serio e onesto e un cammino costruttivo che sancisce un’intesa valoriale e programmatica. Il nostro obiettivo é consegnare nelle mani dei cittadini umbertidesi una vera, concreta e solida opportunità di cambiamento. In questa prima tornata elettorale siamo andati al voto con 6 candidati a sindaco, con una sinistra quindi frazionata. Questa volta – ha aggiunto Anniboletti – vogliamo con noi tutta la sinistra. Perchè è solo insieme che possiamo invertire le dinamiche locali e dispotiche di questa amministrazione uscente e concentrare le nostre forze per essere al servizio della comunità”

A fare da eco alle parole del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra ci sono quelle di Giampaolo Conti (M5S) che dopo aver tracciato un impietoso bilancio dei danni perpetrati dall’amministrazione uscente, sottolinea l’urgenza di un segnale di discontinuità col passato. “Dopo un confronto ampio all’interno del movimento – ha detto Conti – è stata inaugurata una nuova fase proveniente comunque da una storia che ci ha visti in questi ultimi anni insieme al centrosinistra fare un’opposizione seria e costruttiva. Pd e M5S sono due forze politiche unite da punti programmatici che hanno una impostazione progressista e democratica. Vogliamo che il dibattito coinvolga tutti gli umbertidesi per costruire insieme una città rinnovata, in cui gli stessi cittadini possano ritrovarsi anche dal punto di vista valoriale”.

“Noi non facciamo un semplice appello – ha sottolineato Thomas De Luca, consigliere regionale Movimento 5 Stelle – noi abbiamo fatto una scelta chiara e netta perchè ci siamo riconosciuti all’interno di un perimetro valoriale trovando convergenza su tanti punti programmatici. E ci mettiamo la faccia fino in fondo ufficializzando in primo luogo questo apparentamento. Un patto che auspichiamo sia occasione di riflessione per la comunità regionale”.