A Natale parcheggi gratuiti nel centro storico di Città di Castello

A Natale parcheggi gratuiti – Nel periodo delle festività natalizie i tifernati potranno sostare gratuitamente per due ore, durante tutto l’arco della giornata, nei parcheggi a pagamento del centro storico. D’intesa tra la società gestrice Edarco, il Comune di Città di Castello, il Consorzio Pro Centro e le associazioni di categoria, l’opportunità sarà rivolta alla clientela degli esercizi commerciali del cuore della città, che riceveranno dai negozianti i biglietti “gratta & sosta” per posteggiare senza sostenere alcun costo negli stalli a strisce blu.

I tagliandi saranno consegnati da Edarco agli operatori economici, che poi provvederanno a distribuirli in queste settimane. Per sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento sarà sufficiente grattare la data e l’ora in cui viene lasciato il veicolo, scegliendo tra le opzioni disponibili, ed esporre il biglietto sul cruscotto in posizione visibile. A darne notizia in consiglio comunale è stato l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, rispondendo all’interrogazione della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) finalizzata a promuovere la concessione della gratuità della sosta nel centro storico per le festività natalizie.

“Visto l’impegno nell’organizzare eventi durante le prossime festività nel centro storico, sia da parte dell’Associazione Pro Centro sia da parte dell’amministrazione comunale – aveva sostenuto Bassini – sarebbe opportuno, al fine di incrementare ed agevolare la presenza di più persone, usufruire gratuitamente della sosta negli stalli blu presenti nei pressi del centro storico, soluzione peraltro già prevista sia in altre città dell’Umbria, sia in altre regioni”. “Chiedo pertanto – aveva continuato la rappresentante della minoranza – che il sindaco e la giunta si impegnino con la società che gestisce i parcheggi a prevedere la sosta gratuita dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, almeno nella fascia oraria che va dalle ore 16.00 alle ore 20.00”. “E’ vero che ci sono anche parcheggi che non sono a pagamento – aveva osservato Bassini – però i posteggi intorno al centro storico sono tutti con le strisce blu e quindi creano veramente delle difficoltà alle persone, che preferiscono magari andare nei centri commerciali limitrofi, dove la sosta non si paga. Quindi mi sembra opportuno che l’Edarco incontri l’amministrazione per poter trovare una soluzione”.

Ricordando che negli anni passati la gratuità della sosta nel centro storico veniva concessa per alcune ore di alcuni giorni della settimana nel periodo delle festività natalizie, l’assessore Braccalenti ha spiegato che l’amministrazione comunale si è mossa con i soggetti coinvolti, Edarco, Consorzio Pro Centro e associazioni di categoria, per rinnovare questa opportunità anche nel periodo delle festività ormai alle porte.

“Un modo per incentivare i cittadini a frequentare il centro storico e le attività commerciali in occasione dei numerosi eventi programmati nel periodo natalizio, che vedono coinvolte diverse realtà associative e scolastiche della città”, ha osservato Braccalenti. “Ciascun biglietto consentirà la sosta gratuita di due ore negli stalli gestiti dalla società Edarco”, ha chiarito l’assessore, che ha spiegato alla consigliera Bassini: “rispetto alla fascia oraria da lei indicata nell’interrogazione, questo metodo è più flessibile e offre la possibilità di sfruttare le due ore di gratuità della sosta in orari diversi nell’arco della giornata”. In sede di replica, la consigliera Bassini ha affermato: “io so che è l’Edarco a fare questa iniziativa, non credo che il Comune abbia alcuna responsabilità o comunque abbia avuto alcun impegno nel renderla possibile. Quindi io in questo momento posso solo ringraziare l’Edarco”.