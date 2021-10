A Montone lo spettacolo “Da dove guardi il mondo?”

Prosegue la prima edizione di Umbria Danza Festival, la rassegna di spettacoli multidisciplinari ideata da Dance Gallery con l’obiettivo di avvicinare il pubblico della regione ai diversi linguaggi della danza.

Domenica 31 ottobre al Teatro San Fedele di Montone, con due repliche alle 16.30 e alle 19 (a ingresso gratuito) nell’ambito della 37^ Festa del Bosco, va in scena lo spettacolo di teatro/danza dedicato a bambini e ragazzi “Da Dove guardi il Mondo?” di e con Valentina Dal Mas, coprodotto dalla Compagnia Abbondanza/Bertoni e da La Piccionaia – Centro di Produzione teatrale.

Vincitore del Premio Scenario Infanzia 2017, lo spettacolo narra con voce, musica e movimento la storia di Danya, bambina di 9 anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l’eccezione che non conferma la regola. Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli che ha non sono giusti per lei. Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi curiosi di Danya.

Il primo si distingue per fermezza e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà di raccogliere e unire. Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare ad essere come loro nel modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino per giungere al suo “punto di allegria”.

Con 8 spettacoli per 13 repliche, da ottobre 2021 a settembre 2022 e in 7 diversi comuni dell’Umbria – Arrone, Cascia, Corciano, Foligno, Magione, Montone e Perugia –, l’Umbria Danza festival vuole avvicinare il pubblico ai linguaggi del contemporaneo grazie a una proposta di appuntamenti di elevata qualità artistica e tecnica. Ospiti della rassegna saranno artisti di spicco della nostra regione come Lucia Di Pietro, Alice Gosti, Paolo Rosini e i giovani danzatori umbri selezionati per il progetto formativo C.R.E.A.; compagnie di radicata riconoscibilità nel panorama italiano come Zerogrammi, Abbondanza/Bertoni, Sosta Palmizi, anche con proposte legata all’infanzia e all’adolescenza.

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it fino al giorno precedente dello spettacolo.

INFO: 3382345901 / info@dancegallery.it

