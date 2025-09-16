A Montone due giorni di esercitazioni protezione civile

Volontari e amministrazioni insieme per emergenza idrogeologica

Due giornate intense dedicate alla preparazione e gestione di emergenze idrogeologiche hanno caratterizzato il fine settimana del 13 e 14 settembre a Montone, presso i Laghi di Faldo. L’iniziativa, prima esercitazione del Coordinamento Alta Umbria, ha visto la partecipazione di funzionari regionali di Protezione Civile e dell’ANCI Prociv, con l’obiettivo di potenziare la cooperazione tra amministrazioni e volontari e di rafforzare la conoscenza dei piani di Protezione Civile.

Promossa dai gruppi comunali di Montone e Umbertide, l’esercitazione ha coinvolto anche il Gruppo Monte Cucco, la Confraternita di Misericordia di Fossato di Vico, il Gruppo Sorgente di Gualdo Tadino e il Gruppo Pietralunghese – Raggruppamento Anteo. Le attività hanno permesso di testare in modo concreto l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) e la gestione di scenari complessi come frane, allagamenti, soccorsi in abitazioni isolate, ricerca di dispersi e interventi sanitari, con il coinvolgimento diretto dei volontari e l’osservazione delle manovre idrauliche.

Il presidente del Coordinamento Alta Umbria, Patrizio Casagrande, ha sottolineato come l’esercitazione abbia aumentato coesione e affiatamento tra i gruppi e migliorato la collaborazione con le amministrazioni locali, consentendo uno scambio concreto sulle strategie di pianificazione e progettazione dei piani comunali. La partecipazione dei volontari si è distinta per impegno e professionalità, dimostrando un’efficace capacità di intervento sul territorio, a beneficio della comunità e della sicurezza collettiva.