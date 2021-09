A Foligno allenamento congiunto della ErmGroup San Giustino

Primo allenamento congiunto della stagione per la ErmGroup Pallavolo San Giustino dopo una ventina di giorni dall’inizio della preparazione.

Nella serata di mercoledì 22 settembre, i biancazzurri si sono recati al palasport “Giuseppe Paternesi” di Foligno per un test con la locale formazione della Italchimici Intersistemi, avversaria anche quest’anno nel girone F della Serie B maschile. Quatto i set giocati: i primi tre sono andati ad appannaggio della ErmGroup con parziali di 25-17, 30-28 e 25-21, poi l’extra set è stato vinto dai locali per 25-19.

Il tecnico Marco Bartolini è partito con un 6+1 così articolato: diagonale Sitti-Cipriani, coppia centrale Muscarà-Cesaroni, a lato Conti e Agostini e libero Marra, ma nel corso delle varie frazioni ha apportato numerose modifiche, facendo ruotare tutti gli atleti dell’organico compreso Ricci, entrato nel set conclusivo. Buone le indicazioni ricavate, soprattutto in difesa, anche se ovviamente si è trattato soltanto di un primo step e quindi bisognerà continuare a lavorare per il collaudo di determinati meccanismi.

Non sono mancate le soluzioni in attacco fra centro, banda e opposto, per cui il bilancio che si può trarre è senza dubbio positivo, come sottolinea il direttore sportivo Goran Maric: “Ho notato in particolare due componenti importanti, ovvero la massima concentrazione e l’entusiasmo tipico del gruppo unito.

Due fattori che non dovranno mai abbandonarci in un cammino che presenta senza dubbio le sue difficoltà. Anche a livello di prestazione, abbiamo dimostrato di possedere ottime credenziali”.

Il prossimo allenamento congiunto è fissato per le ore 19 di mercoledì 29 settembre al palasport di San Giustino, quando arriverà l’altra folignate del girone, la Rossi Ascensori, che quest’anno – con gli innesti effettuati – ha tutto il diritto di pensare in grande.