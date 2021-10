A Calzolaro e Montecastelli realizzazione di marciapiedi

Partiranno tra le fine di quest’anno e l’inizio del prossimo i lavori per la realizzazione di collegamenti pedonali nelle frazioni di Montecastelli e Calzolaro. A dirlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini nel corso della seduta del Consiglio Comunale dedicata al Question Time rispondendo a una interrogazione del gruppo consiliare della Lega.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Umbertide

L’assessore ha specificato che in entrambi i casi i lavori riguardano interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle due frazioni. Nello specifico a Montecastelli l’intervento consiste nella realizzazione di un marciapiede lungo viale Europa tra il distributore e via del Progresso, oltre ad un piccolo tratto per arrivare ad un attraversamento pedonale della SS Tiberina.

A Calzolaro invece il collegamento pedonale unirà il centro abitato con via dei Refari.