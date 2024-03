8 marzo 2024: alla biblioteca “Carducci” una sezione di libri in “rosa”

L’8 marzo di ogni anno ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. In vista di questa significativa ricorrenza la Biblioteca Carducci intende festeggiare tutte le donne con una piccola selezione di libri ispirati al coraggio, ai diritti, al pensiero e alla creatività dell’ “altra metà del cielo”.

La piccola rassegna comprende un po’ di tutto: alcune opere di narrativa scritte da autrici che si sono soffermate sulla condizione femminile (ad esempio Alba de Cespedes, Lucia Berlin, Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022), resoconti di viaggio scritti da donne intrepide, che nei primi anni del Novecento si sono avventurate in luoghi esotici e inospitali, saggi sul coraggio che anima le donne iraniane, le quali continuano la loro lotta coraggiosa contro un regime che le vorrebbe silenti e invisibili e altro ancora. La vetrina è stata allestita nella saletta dell’ ”Edicola”, recentemente riorganizzata affinché, accanto ai periodici e ai quotidiani in libera consultazione, trovino uno speciale spazio anche suggerimenti di lettura collegati a particolari momenti.

“Lo scaffale sarà d’ora in avanti a disposizione anche degli abituali frequentatori della biblioteca, che potranno così far conoscere ad altri utenti i libri che hanno particolarmente apprezzato, attivando in tal modo quella circolarità di idee e quel passaparola che ha sempre caratterizzato la comunità dei lettori”, ha precisato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi nel ringraziare la responsabile della biblioteca e ufficio cultura per le continue e pregevoli iniziative di valorizzazione della biblioteca.