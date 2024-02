207 persone identificate, lotta contro furti e attività illecite

207 persone identificate – A Città di Castello, la Polizia di Stato ha intensificato negli ultimi giorni i controlli straordinari del territorio, in una strategia predisposta dalla Questura di Perugia per tutta la provincia. L’obiettivo principale di queste operazioni è prevenire furti in abitazione, reati predatori e condotte imprudenti alla guida, coinvolgendo la comunità nella vigilanza attiva.

I servizi di controllo vedono l’impiego delle volanti del Commissariato di Città di Castello, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche. Le pattuglie si sono concentrate sulle principali vie d’accesso alla città, estendendo la loro presenza in modo capillare sia nel centro storico che nelle zone residenziali periferiche.

L’attenzione particolare è rivolta alla prevenzione dei furti in abitazione, e per individuare eventuali persone coinvolte in attività illecite, il personale ha effettuato controlli approfonditi nelle vie del centro storico. Questo approccio serve anche a dissuadere scippi, rapine e disturbi della quiete pubblica.

Durante l’attività, sono stati istituiti 14 posti di controllo, nei quali sono state identificate 207 persone e 110 veicoli sono stati sottoposti a verifica. Durante queste operazioni, è stata contestata un’infrazione al Codice della Strada.

Gli sforzi della Polizia di Stato non si sono limitati alle strade, ma hanno coinvolto anche gli esercizi pubblici. Qui, gli agenti hanno identificato gli avventori per accertare la presenza di pregiudicati e hanno eseguito verifiche amministrative per assicurarsi del rispetto delle norme previste dal TULPS, con un focus sul divieto di somministrazione di alcol a minori.

Queste iniziative rappresentano un impegno costante delle autorità locali per garantire la sicurezza della comunità, coinvolgendo attivamente la polizia e la popolazione nella lotta contro il crimine e nel mantenimento dell’ordine pubblico.