20 luglio a Città di Castello presentazione “Resilienza intergenerazionale”

Un centro estivo gratuito per bambine e bambini da 3 a 6 anni, con operatrici professionali e il supporto di “nonne e nonni di comunità”: è partito anche a Città di Castello il progetto “Resilienza intergenerazionale: nuove opportunità per crescere insieme nella fase post Covid-19”, promosso da Auser, Ancescao, Anteas dell’Umbria insieme a Regione e Ministero delle politiche sociali e che punta a rafforzare la resilienza delle famiglie più vulnerabili nella fase post-COVID attraverso la pratica intergenerazionale che mette in comunicazione e in stretta collaborazione bambini e persone anziane.

Domani, martedì 20 luglio, alle ore 10.30, presso la scuola dell’infanzia La Tina (che ospita il centro estivo) si terrà la presentazione del progetto alla stampa.

Interverranno tra gli altri l’assessore alle politiche sociali del Comune di Città di Castello, Luciana Bassini, Marco Romanelli della cooperativa La Rondine, e Antonio Ciabucchi di Auser Alta Umbria.