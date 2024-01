Vìola il divieto di avvicinamento, arrestato 30enne

Vìola il divieto – I Carabinieri della Stazione di Pietralunga hanno tratto in arresto un 30enne del posto, in quanto resosi responsabile di aver violato il provvedimento di allontanamento della casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo era stato colpito dal provvedimento in questione irrogato dall’Autorità Giudiziaria, al fine di evitare che lo stesso potesse porre in essere ulteriori comportamento lesivi nei confronti della coniuge.

I militari, nell’effettuare un controllo nei pressi dell’abitazione della vittima, venivano messi a conoscenza dalla donna che il coniuge, pochi istanti prima del loro arrivo, si era introdotto all’interno della casa con il proposito di prelevare alcuni effetti personali. La donna riferiva inoltre che, presa dal panico, aveva concesso all’uomo di entrare nell’abitazione sebbene fosse a conoscenza dei divieti imposti allo stesso.

I Carabinieri grazie agli elementi raccolti e, alla possibilità di applicare la flagranza differita in virtù delle nuove norme previste dal “Codice Rosso”, riuscivano a rintracciare l’uomo che al termine delle formalità di rito veniva tratto in arresto. Il Tribunale di Perugia, a seguito del rito direttissimo, convalidava l’arresto e concedeva all’imputato termini a difesa per la futura udienza circa l’applicazione della pena.