Search for: Search Button

Vincenzo Tofanelli entra in Azione

Nuova veste per l’ex presidente del consiglio ed ex assessore comunale di Città di Castello , Vincenzo Tofanelli, figura molto nota e legata alla città tifernate e al suo comprensorio, soprattutto per la parte nord est, dove è nato e tuttora abita con la sua famiglia.

“Mi dimetto dai miei incarichi nel Partito democratico ma non dal mio ruolo di cittadino attivo, che continuerà a cercare vie praticabili per cambiare la politica e per servire il bene comune”, aveva spiegato Tofanelli a giugno, lasciando il Pd dopo 14 anni di impegno. Oggi, al termine di una riflessione durata alcune settimane, annuncia il suo ingresso in Azione.

“Benvenuto a Vincenzo Tofanelli, che vanta un percorso riformista che ci aiuterà a radicare ulteriormente il nostro partito sul territorio”, ha dichiarato il segretario provinciale, l’avvocato Mirko Ceci, anche lui ex PD. Insieme a lui, si unisce tutto il gruppo di Umbria in Azione con il benvenuto del segretario regionale, l’avvocato Giacomo Leonelli, e quello dei tanti giovani coinvolti in questo nuovo progetto, che vedono in Vincenzo Tofanelli un esempio di “politica dal basso”, con la gente, nel segno del servizio e non delle ambizioni personali.

Proprio per la sua esperienza e le sue competenze, accompagnate da un grande entusiasmo, Vincenzo Tofanelli è stato nominato subito Responsabile dell’area politica Alta Valle del Tevere. E ha dichiarato, insieme alle ragioni della scelta, anche gli obiettivi più urgenti a cui lavorerà.

“La crisi di governo e lo scioglimento delle Camere, conseguenze dirette dei ricatti dei Cinquestelle e della destra, hanno confermato la necessità di superare la deriva populista e sovranista. Ho scelto di aderire ad Azione perché credo che in tutta Italia vada rafforzata l’area riformista e liberal-democratica, e questo partito si candida autorevolmente a costruire quello spazio. La leadership di Carlo Calenda conferisce al progetto credibilità e autorevolezza.

Metterò il mio impegno al servizio del territorio partendo da una fase di ascolto. So già che i temi da affrontare sono molti, e che su alcuni è necessario agire in fretta. Ne cito solo alcuni:

Una mobilità urbana ma anche dalle frazioni sostenibile con uno sguardo attento alle esigenze dei diversamente abili;

Un piano sanitario integrato ed adeguato alle nuove fragilità, che sappia far fronte agli effetti della pandemia;

Il completamento delle infrastrutture indispensabili alla crescita del nostro territorio, per consentirci di essere l’interconnessione al centro dell’Italia: come il completamento della E78, la messa in sicurezza della E45 e lo sfondamento a nord fino ad Arezzo della ferrovia;

Un’integrazione delle rinnovabili nell’agricoltura, per una transizione ecologica che eviti contrasti ideologici anti industriali;

Scuole sicure dove si possano formare al meglio le future generazioni, perché il sapere sia patrimonio di tutti.

La politica ridotta a un talk show, a uno spettacolo delle chiacchiere, è finita. È il momento di agire, appunto, e la nuova fase che si apre potrà essere l’occasione buona per dare ai cittadini le risposte che aspettano da tempo”.

A Vincenzo Tofanelli un grande benvenuto nella sua nuova casa politica, con la certezza che saprà arricchirla con la sua passione, la sua onestà e la sua grande capacità di ascolto.