Video sorveglianza a Trestina: interrogazione della Lega

Video sorveglianza a Trestina: interrogazione della Lega. A seguito di alcuni atti di vandalismo nella zona a sud di Città di Castello, Giorgio Baglioni, capogruppo della Lega, ha presentato al consiglio comunale in riunione lunedì 17 maggio 2021 un’interrogazione sulla videosorveglianza ed in particolare se “la Giunta è a conoscenza degli atti vandalici recentemente perpetrati a Trestina su beni pubblici situati nella frazione, ma anche di sapere se sono attive telecamere di videosorveglianza.

E se ci sono funzionano? La frazione di Trestina, negli anni, è diventata, in termini di grandezza, sempre più importante e necessita di una particolare attenzione dal punto di vista della sicurezza pubblica” e rilancia le segnalazioni degli abitanti “su atti vandalici ripetuti su beni pubblici sparsi nell’intera frazione, come panchine, staccionate e fontane”.

Il capogruppo della Lega evidenzia inoltre che “nelle zone limitrofe di Verna e Calzolaro, sebbene appartenenti al comune di Umbertide, sono state installate nuove telecamere di videosorveglianza e che, con un’eventuale aggiunta nella zona di Trestina, potrebbero lavorare in sinergia e supportare in maniera più efficace le forze dell’ordine”. L’assessore alla Polizia Municipale Michela Botteghi ha risposto che “Conosciamo la problematica. Ho incontrato i residenti e stiamo studiando di inserire la videosorveglianza”. Nella replica Baglioni ha detto che “le fototrappole hanno dimostrano se non altro il potere deterrente. Continueremo a raccogliere le segnalazioni e auspichiamo che l’Amministrazione intervenga velocemente”.