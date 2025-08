Viabilità modificata per i lavori in corso a Piazza Mazzini

Dal 8 agosto senso unico, limiti di peso e nuova segnaletica

Dal prossimo 8 agosto entreranno in vigore nuove disposizioni sulla viabilità nel centro storico, a supporto del proseguimento del cantiere di riqualificazione urbana in piazza Mazzini. Le modifiche riguarderanno sensi di marcia, limiti di transito e aggiornamenti della segnaletica, con particolare attenzione ai mezzi pesanti.

In via Bremizia sarà aperta una nuova direttrice a senso unico: si tratta della strada recentemente pavimentata adiacente alla Collegiata, che collegherà via Cavour con via Roma mediante un nuovo senso rotatorio. Questa tratta sarà percorribile esclusivamente da mezzi con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.

I veicoli in arrivo da Montone e dalla zona Fontanelle, una volta raggiunta piazza Mazzini, dovranno obbligatoriamente imboccare la rotatoria prevista, con due possibili direzioni: proseguire lungo via Roma oppure tornare verso via Cavour.

In considerazione della limitazione di peso prevista per l’accesso a via Bremizia, sarà installata adeguata segnaletica nei pressi della stazione ferroviaria. Questa indicherà agli autocarri superiori a 3,5 tonnellate diretti in via Roma o verso Montone la necessità di deviare su via Unità d’Italia.

Segnalazioni analoghe saranno apposte anche alla rotonda delle Fontanelle, per orientare i mezzi pesanti con destinazione Pierantonio o Perugia. I veicoli oltre il limite di peso provenienti da questa zona e diretti verso il centro potranno raggiungere via Forlanini, ma saranno obbligati a svoltare a sinistra in direzione dell’ospedale, senza proseguire oltre.

I conducenti di mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate intenzionati a transitare per via dei Patrioti o via Roma dovranno richiedere autorizzazione alla Polizia Locale, che non sarà concessa nei giorni di mercato settimanale o in occasione di eventi pubblici.

Rimane consentito il transito per i veicoli che, provenendo dalla stazione ferroviaria, siano diretti in piazza Matteotti. Questi potranno accedere seguendo il percorso attuale, con obbligo di svolta a destra in via Stella, immettendosi successivamente su via Gabriotti.

Nessun cambiamento interesserà invece il traffico proveniente dalla stazione e diretto verso le località di Niccone e Calzolaro, che potrà proseguire secondo la viabilità ordinaria attualmente in vigore.

Le modifiche rientrano nel piano di riorganizzazione urbana connesso ai lavori in atto in piazza Mazzini e saranno accompagnate da opportune installazioni segnaletiche, per garantire la sicurezza e una corretta gestione dei flussi veicolari durante il periodo di intervento.