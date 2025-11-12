Via Roma a Montone riapre al traffico dopo i lavori di Mazzini

Ripristinata la viabilità con nuove regole di circolazione

Con il completamento parziale della riqualificazione di piazza Mazzini, l’amministrazione comunale ha ufficializzato la riapertura di alcuni tratti viari a partire da venerdì 14 novembre 2025. La nuova pavimentazione consente di restituire piena funzionalità al nodo centrale della città, con particolare attenzione al ripristino della rotatoria che regola i flussi di traffico.

I veicoli provenienti dalla zona delle Fontanelle potranno raggiungere piazza Mazzini e immettersi obbligatoriamente su via Roma, che torna ad essere arteria principale di collegamento verso il centro storico. Anche chi giunge da via Garibaldi avrà accesso al rotatorio, con possibilità di proseguire lungo via Bremizia e scegliere la direzione verso via Roma o Montone.

Permangono alcune limitazioni: resta in vigore il divieto di transito per autocarri e mezzi agricoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate lungo via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Forlanini e piazza Mazzini. In via Bremizia, dove i lavori sono stati ultimati, permane il divieto di sosta, in attesa dell’installazione di nuovi elementi di arredo urbano.

La riapertura di via Roma rappresenta un passaggio cruciale per la mobilità cittadina, attesa da residenti e commercianti che hanno vissuto mesi di modifiche alla viabilità. L’intervento su piazza Mazzini non si limita al miglioramento della sicurezza stradale, ma punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale della vita urbana. La nuova organizzazione del traffico mira a garantire scorrevolezza e ordine, riducendo disagi e favorendo la ripresa delle attività economiche.

La data del 14 novembre segna dunque una tappa importante: la città ritrova una delle sue vie storiche, con regole aggiornate e un assetto pensato per conciliare esigenze di mobilità e tutela del patrimonio urbano. La riapertura diventa simbolo di un percorso di rinnovamento che guarda al futuro, con l’obiettivo di rendere più vivibile e attrattivo il cuore di Montone.