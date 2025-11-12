Via Roma a Montone riapre al traffico dopo i lavori di Mazzini

12 Novembre 2025 Lavori pubblici, Montone, Ultime notizie 0
Via Roma a Montone riapre al traffico dopo i lavori di Mazzini

Ripristinata la viabilità con nuove regole di circolazione

Con il completamento parziale della riqualificazione di piazza Mazzini, l’amministrazione comunale ha ufficializzato la riapertura di alcuni tratti viari a partire da venerdì 14 novembre 2025. La nuova pavimentazione consente di restituire piena funzionalità al nodo centrale della città, con particolare attenzione al ripristino della rotatoria che regola i flussi di traffico.

I veicoli provenienti dalla zona delle Fontanelle potranno raggiungere piazza Mazzini e immettersi obbligatoriamente su via Roma, che torna ad essere arteria principale di collegamento verso il centro storico. Anche chi giunge da via Garibaldi avrà accesso al rotatorio, con possibilità di proseguire lungo via Bremizia e scegliere la direzione verso via Roma o Montone.

Permangono alcune limitazioni: resta in vigore il divieto di transito per autocarri e mezzi agricoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate lungo via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Forlanini e piazza Mazzini. In via Bremizia, dove i lavori sono stati ultimati, permane il divieto di sosta, in attesa dell’installazione di nuovi elementi di arredo urbano.

La riapertura di via Roma rappresenta un passaggio cruciale per la mobilità cittadina, attesa da residenti e commercianti che hanno vissuto mesi di modifiche alla viabilità. L’intervento su piazza Mazzini non si limita al miglioramento della sicurezza stradale, ma punta a restituire decoro e funzionalità a uno spazio centrale della vita urbana. La nuova organizzazione del traffico mira a garantire scorrevolezza e ordine, riducendo disagi e favorendo la ripresa delle attività economiche.

La data del 14 novembre segna dunque una tappa importante: la città ritrova una delle sue vie storiche, con regole aggiornate e un assetto pensato per conciliare esigenze di mobilità e tutela del patrimonio urbano. La riapertura diventa simbolo di un percorso di rinnovamento che guarda al futuro, con l’obiettivo di rendere più vivibile e attrattivo il cuore di Montone.

I nostri video

Mielinumbria 2025 celebra api miele e biodiversità Dal 21 al 23 novembre a Foligno
Provincia di Terni investe 2 milioni per le strade 2026
L’economia dell’Umbria apre il 2025 con un PIL in crescita dello 0,6%
Auto si ribalta a Roccastrada a Grosseto ferito un anziano conducente
Lavori per nuova rotatoria chiusura notturna in via Firenze a Bastia Umbra
Liste d’attesa sanitarie in calo del 22% in Umbria
Crotone, arresti domiciliari per ex dirigente scolastico
Scoperta serra di droga durante controllo fiscale a Città di Castello
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro in Calabria
Perugia, con Manzari squalificatoTedesco può contare su una triplice opzione
Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria dell'11 novembre 2025
Rassegna Stampa del 12 novembre 2025
Valtopina torna a celebrare il tartufo in scena la 43esima Mostra mercato
Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, in vincitori della sesta edizione
ProSceniUm Città di Assisi È Tommy Mauri a vincere la settima edizione
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*