Via Angeloni, stop al traffico per lavori RFI sul ponte

Chiusura sottopasso da maggio a settembre per manutenzione

Dal 12 maggio 2025 e fino ai primi giorni di settembre dello stesso anno, il sottopasso situato in via Cipriano Angeloni, nel tratto compreso tra via Gabriotti e Montecorona, sarà interdetto al traffico veicolare e pedonale. La chiusura è stata disposta da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in concomitanza con l’inizio di un’importante operazione di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario sovrastante.

L’intervento, predisposto nell’ambito di un piano di ammodernamento e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, prevede la conservazione strutturale del ponte e il risanamento delle parti deteriorate. Contestualmente, sarà effettuata una sospensione della circolazione ferroviaria nel medesimo periodo, consentendo lo svolgimento in continuità dei lavori.

Durante l’intero arco di tempo in cui si protrarrà la chiusura, l’accesso a via Cipriano Angeloni sarà garantito attraverso il sottopasso di Montecorona, che resterà regolarmente percorribile. Per attenuare le conseguenze legate alla viabilità e contenere i disagi arrecati alla cittadinanza, è stato pianificato un intervento di riqualificazione della sede stradale sulla via vicinale che collega via Fracassini (direzione Preggio) con via Angeloni.

In questa tratta, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, così da favorire il passaggio in sicurezza dei mezzi consentiti. Sarà infatti autorizzato il transito esclusivamente di autovetture, scuolabus e veicoli commerciali fino a un peso complessivo di 3,5 tonnellate, in coerenza con le limitazioni già esistenti e segnalate dalla cartellonistica stradale presente sul posto.

La ditta incaricata da RFI dell’esecuzione dei lavori ha inoltre assicurato che la strada vicinale sarà soggetta a monitoraggio continuo, con la possibilità di effettuare ulteriori interventi di ripristino del manto stradale qualora si rendessero necessari nel corso del periodo di utilizzo intensivo. Questo piano è stato concepito con l’intento di mantenere adeguati livelli di sicurezza per gli utenti, nonché di garantire una viabilità il più possibile regolare nelle aree limitrofe interessate dal cantiere.

L’operazione rientra in una più ampia strategia nazionale volta all’efficientamento delle infrastrutture ferroviarie e al miglioramento dei collegamenti ferroviari regionali e interregionali. Il ponte oggetto dell’intervento rappresenta un punto nevralgico per la mobilità locale e il mantenimento in sicurezza della struttura assume rilievo prioritario per il sistema di trasporto pubblico.

Nelle settimane precedenti l’inizio dei lavori, sono state effettuate valutazioni tecniche e sopralluoghi finalizzati alla definizione delle modalità operative, allo studio delle alternative viarie e alla predisposizione della segnaletica necessaria. Gli uffici tecnici hanno collaborato con le autorità locali per comunicare tempestivamente alla popolazione le modifiche previste alla viabilità, oltre a coordinare le azioni logistiche necessarie.

Il cronoprogramma prevede il completamento degli interventi entro l’inizio di settembre, salvo condizioni meteorologiche avverse o imprevisti di natura tecnica che potrebbero richiedere proroghe. Durante questo periodo, sarà sospesa non solo la circolazione nel sottopasso, ma anche il passaggio dei convogli ferroviari, per permettere agli operatori di agire in sicurezza e senza interruzioni.

L’iniziativa è parte di un piano di manutenzione straordinaria adottato da RFI su scala nazionale, volto a garantire la durabilità e la funzionalità delle infrastrutture più datate. I ponti ferroviari, per la loro particolare esposizione agli agenti atmosferici e al carico dinamico derivante dal transito ferroviario, richiedono periodici interventi di consolidamento strutturale.

In concomitanza con l’apertura del cantiere, verranno adottate tutte le misure necessarie per assicurare l’accesso dei mezzi di emergenza e dei servizi essenziali alle aree interessate dalla chiusura. I residenti e le attività commerciali presenti nella zona saranno informati anche tramite segnaletica temporanea e aggiornamenti forniti dagli enti competenti.

In previsione dell’incremento del traffico veicolare sulla viabilità alternativa, si raccomanda agli automobilisti e agli utenti del trasporto scolastico e pubblico di organizzare per tempo gli spostamenti, tenendo conto dei tempi di percorrenza potenzialmente maggiori dovuti al nuovo assetto viario.

Le autorità locali, in sinergia con RFI, hanno ribadito la volontà di ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza e di favorire la fruibilità del territorio anche durante il periodo dei lavori. A tal fine, è stato definito un piano di gestione del traffico che verrà costantemente monitorato per eventuali correzioni in corso d’opera.

Il ripristino della piena funzionalità del sottopasso e del ponte ferroviario è atteso con l’obiettivo di restituire alla comunità un’infrastruttura rinnovata, più sicura e più efficiente sotto il profilo del trasporto ferroviario e della mobilità urbana.