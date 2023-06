Valchiria Do’ riconfermata Amministratore Unico di “Farmacie Tifernati”

Valchiria Do’ è stata riconfermata per altri tre anni come Amministratore Unico di “Farmacie Tifernati srl”, una società partecipata interamente pubblica del comune di Città di Castello. La società ha un fatturato di circa 5 milioni di euro e tre sedi, situate nel capoluogo, a Cerbara e Cinquemiglia. La conferma di Valchiria Do’ è stata motivata dalla sua professionalità, dedizione e dai risultati raggiunti grazie al contributo di tutti i dipendenti a ogni livello.

Inoltre, è stata annunciata la nomina di Bruno Sberna come revisore dei conti della società. Questa nomina è stata effettuata in conformità all’articolo 50, c. 8, del d.lgs. n° 267/2000 (TUEL), che attribuisce al sindaco la competenza nella nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al bilancio, Mauro Mariangeli, hanno sottolineato che la conferma di Valchiria Do’ è basata su criteri di competenza, professionalità e conoscenza della macchina pubblica in un settore strategico per gli equilibri economico-finanziari dell’ente. Hanno inoltre elogiato il contributo della dottoressa Do’ e di tutti i dipendenti nel garantire la crescita economica e il ruolo socio-sanitario della società nell’intero territorio comunale.

Le Farmacie Tifernati sono una parte importante della storia del comune di Città di Castello. Attualmente, le tre sedi sono situate a Cerbara, Città di Castello e Cinquemiglia. Le farmacie comunali sono gestite da professionisti impegnati a fornire un servizio di qualità alla collettività. La società “Farmacie Tifernati srl” è stata costituita nel 2006 come società a capitale totalmente pubblico al fine di garantire una gestione più efficiente delle farmacie.

La dottoressa Valchiria Do’, di 70 anni, è un medico ospedaliero in pensione, già responsabile dell’U.O. di Cardiologia dell’ospedale di Città di Castello. Ha contribuito attivamente alla crescita economica e alla presenza socio-sanitaria delle Farmacie Tifernati srl nel territorio comunale. La dottoressa Do’ è nota anche per il suo impegno nell’associazionismo e nel volontariato, avendo ricoperto la carica di Governatore Distrettuale Italia-S.Marino dell’associazione Kiwanis Club International.

Le tre sedi delle farmacie comunali rappresentano un patrimonio per la comunità di Città di Castello. Nel corso degli anni, sono state aperte nuove sedi per soddisfare le esigenze dei cittadini. Le farmacie comunali hanno dimostrato di essere competitive sul libero mercato e di fornire un servizio di alto livello sul territorio. Durante l’emergenza Covid-19, le farmacie hanno svolto un ruolo fondamentale in collaborazione con le istituzioni sanitarie, donando tecnologie e presidi per proteggere le fasce più deboli della popolazione.