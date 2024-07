Uomo salvato, era rimasto bloccato nel fango fino alla vita

Uomo salvato – Il 15 luglio 2024, i Vigili del Fuoco di Città di Castello hanno effettuato un intervento di soccorso in una situazione particolarmente delicata. Alle ore 12:00 circa, sono stati chiamati nella periferia di Città di Castello, precisamente in località Madonna del Latte, per soccorrere un uomo in difficoltà.

L’uomo, il cui nome non è stato rivelato, era rimasto bloccato nel fango fino alla vita. Stava cercando di prelevare dell’acqua da un fosso per innaffiare il suo orto quando si è trovato in questa situazione pericolosa. Imprigionato nel fango, non era in grado di liberarsi autonomamente.

I Vigili del Fuoco, arrivati prontamente sul posto, hanno iniziato le operazioni di soccorso. Per liberare l’uomo, hanno prima rimosso l’acqua e poi parte del fango che lo intrappolava. Questa operazione ha richiesto grande abilità e precisione per garantire la sicurezza dell’uomo.

Una volta estratto, l’uomo è stato immediatamente consegnato alle cure del 118. Nonostante lo spavento, sembra che non abbia riportato ferite gravi.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 14:00 circa. Questo intervento sottolinea l’importanza del lavoro dei Vigili del Fuoco e il loro impegno costante per garantire la sicurezza della comunità. Grazie alla loro prontezza e professionalità, una situazione potenzialmente pericolosa è stata risolta con successo.