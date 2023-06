Una tre giorni di spettacolo con “Musica senza Confine” Monte Santa Maria Tiberina

Nello splendido piccolo borgo medievale di Monte Santa Maria Tiberina in una ridente collina con una posizione panoramica dove si gode la splendida vista sulla Valtiberina umbra e toscana a partire da venerdì 30 giugno fino a domenica 2 luglio la piazza centrale del borgo si animerà con un originale spettacolo di fusione di jazz dal tradizionale all’age allo swing all’harmony il tutto concentrato nella prima edizione dell’evento dal titolo “Musica senza confine”.

Il carnet degli appuntamenti concertistici, organizzati per la prima volta a Monte Santa Maria Tiberina , con il palco allestito nella piccola e avvolgente piazzetta difronte al palazzo Bourbon, vedrà esibirsi nella prima data del 30 giugno Francesco Pierotti trio in “ LetGo” Un viaggio tra composizioni originali e standards arrangiati, dove emerge il background dalla musica classica al jazz ; a seguire Lisa Manara quartet con “ l’Urlo dell’africanità” concerto che si focalizza sulle canzoni di Miriam Makeba, Nina Simone, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, con l’aggiunta di qualche brano scritto e musicato dalla stessa cantautrice romagnola che, grazie alla sua splendida voce, riesce a illuminare a luce radente tutte le declinazioni della Black Music, con l’aggiunta di una nota world.

Il primo luglio serata concerto con Greta Panettieri con “ Into my Garden” dove l’artista cerca di far luce nel suo animo con riflessioni, sensazioni, emozioni a volte contrastanti ma forti e chiari. Sceglie di reinterpretare i believe in you di Bob Dylan come messaggio di incoraggiamento per le nuove generazioni.

Domenica 2 luglio sul palco saliranno Reinaldo Santiago Trio con “ The color of the planet “ l’ultimo album del batterista, cantautore, arrangiatore e compositore brasiliano che rappresenta una vera celebrazione dei suoni e dei ritmi del Brasile. Patrizio Destriere quartet con “ Portrait of Ennio “porterà sul palco il tributo alla musica del Maestro Morricone, ma anche un ritratto personale di come il quartetto, capitanato dal saxofonista Patrizio Destriere, vede e sente la musica che ha accompagnato pellicole celebri e meno celebri nell’arco di mezzo secolo di produzione. Da “Metti una sera a cena” a “La leggenda del pianista sull’oceano”, da “Il buono, il brutto e il cattivo” a “C’era una volta in America”. Tutte le serate avranno accesso gratuito.