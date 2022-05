Una persona arrestata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno arrestato un uomo per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Erano le 17.30 circa, di sabato, quando alla Centrale Operativa della Compagnia CC di Città di Castello è pervenuta una richiesta di intervento in Umbertide, per due persone che stavano animatamente discutendo nella pubblica via.

La costante presenza di pattuglie dell’Arma impiegate nel controllo del territorio, ha consentito di soddisfare immediatamente la richiesta, tramite l’invio sul posto di un equipaggio della Stazione di Umbertide, al fine di procedere all’identificazione delle parti e ai controlli di rito.

Al loro arrivo i Militari hanno già trovato presente una pattuglia della Polizia Locale, che nel piazzale interno della Stazione ferroviaria stava cercando di tranquillizzare in particolare uno dei due soggetti coinvolti nella lite, in fortissimo stato di agitazione verosimilmente dovuto anche da un evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il giovane, nonostante la presenza dei militari sopraggiunti, ha continuato ad inveire contro i presenti, Carabinieri ed Agenti della Polizia Locale, dando in escandescenze e rifiutando categoricamente di fornire un documento di identificazione o anche solamente di declinare le proprie generalità. Rifiuto opposto anche alla richiesta dei Carabinieri di seguirli in Caserma, affinché si procedesse alla corretta identificazione del giovane il quale, peraltro, per tutta risposta, ha cercato di allontanarsi dal posto, tanto da costringere gli operanti ad intervenire per condurlo in caserma. Il giovane però, in preda ad un vero e proprio raptus, ha quindi cominciato a scalciare i militari, colpendoli più volte, prima di venire definitivamente bloccato ed arrestato.

Portato presso la Stazione Carabinieri e mediante l’acquisizione delle impronte digitali, il giovane è stato identificato in un 22enne nato a residente a Gubbio, peraltro già noto ai Carabinieri.

I militari, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in gg. 5. In Caserma, anche il giovane è stato fatto visitare da personale del 118, che ne ha certificato il forte stato di alterazione alcolica.

Al termine del convulso pomeriggio, il 22enne è stato quindi posto in stato di arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza a Gubbio; provvedimento convalidato nei giorni successivi dal Tribunale di Perugia.