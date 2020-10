Chiama o scrivi in redazione

Una nuova guarigione da Covid-19 e quattro nuovi casi di positività

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha comunicato la guarigione del soggetto in isolamento domiciliare nel nostro Comune con residenza in un territorio comunale limitrofo. Inoltre ci ha informati di quattro nuovi casi di positività nel Comune di Umbertide, di cui uno fa parte di un nucleo familiare già colpito dal virus. Allo stato attuale i positivi nel territorio comunale di nostra competenza sono tredici e si trovano tutti in isolamento domiciliare”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.