Una foto con la sua fisarmonica ricorderà Ivano Pescari, primo umbro a morire di Coronavirus

Una foto con la sua fisarmonica sullo sfondo di Villa Montesca ricorderà Ivano Pescari, dipendente comunale e musicista, il primo umbro a morire di Coronavirus, nella sede delle squadre operative del Comune di Città di Castello, dove aveva lavorato per tutta una vita prima di andare in pensione, appena qualche anno fa.

Oggi, lunedì 27 luglio 2020, la commovente cerimonia di consegna della foto agli ex colleghi da parte dei figli Samantha e Simone, a cui ha partecipato anche il sindaco Luciano Bacchetta: “E’ stato per noi un grande amico che abbiamo conosciuto e apprezzato come dipendente comunale e come artista, anima musicale di tanti momenti comuni.

La sua vicenda ha colpito tutti noi e questa foto che lo ritrae nella sua veste di musicista è un modo per ricordare nel luogo di lavoro un grande e apprezzato uomo, a cui eravamo tutti affezionati e che è stata la prima vittima di Covid in Umbria. Allegro, simpatico positivo, così lo ricordo l’ultima volta che ho parlato con lui, durante uno veglioni prima della pandemia.

E’ giusto onorarlo come merita attraverso i suoi colleghi di lavoro che gli hanno voluto bene. Ivano ha amato molto la sua città e il suo lavoro. Apparteneva a quella generazione di dipendenti per cui il Comune era come casa loro e si spendeva in modo disinteressato.

Spero che esporrete questa foto nella nostra sede. A Settembre abbiamo programmato un’occasione pubblica per onorare come merita la sua memoria. E’ quasi passato sotto silenzio, nella tensione e nell’alienazione del lock down che 14 tifernati se ne siano andati. Dobbiamo onorare la loro memoria perché spesso neanche i loro cari hanno potuto salutarli”.

La figlia Samantha ha detto: “E’ un momento molto emozionante. Ringrazio tutti perché abbiamo sempre sentito la vicinanza con il babbo anche dopo il pensionamento e la foto che abbiamo scelto è stata scattata alla Montesca, fa parte di un album fotografico realizzato nella nostra città” mentre il figlio Simone ha annunciato un brano musicale dedicato al padre dal titolo “Vivrai con me”, che verrà eseguito nel prossimo appuntamento pubblico della band di Ivano, la cui eredità artistica è passata al figlio.