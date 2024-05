Un weekend di colori e profumi a Città di Castello

Nel cuore del centro storico di Città di Castello, il primo fine settimana di giugno si trasformerà in una celebrazione della natura con l’evento “Fiori in città”. Questo appuntamento annuale, organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro, avrà luogo sabato 1 e domenica 2 giugno, offrendo una varietà di attività e attrazioni per tutte le età. Tra mostre mercato, laboratori e percorsi sensoriali, la manifestazione promette di animare le vie e le piazze della città con una miriade di fiori, piante e prodotti artigianali.

L’evento inizierà alle ore 16.00 di sabato, quando piazza Matteotti e largo Gildoni si riempiranno di stand di vivaisti, fiorai e artisti che esporranno una vasta gamma di piante e fiori. I visitatori potranno perdersi tra i colori e i profumi, scoprendo storie affascinanti e curiosità legate al mondo botanico. Inoltre, lungo corso Vittorio Emanuele, gli hobbisti proporranno articoli unici come creme, saponi, gioielli e frutta disidratata, tutti ispirati ai fiori.

Una delle caratteristiche distintive di questa edizione sarà l’abbellimento floreale di balconi, finestre, portoni e vetrine dei negozi, grazie a due concorsi floreali organizzati per i residenti e i commercianti locali. Questi concorsi non solo renderanno la città ancora più suggestiva, ma promuoveranno anche il decoro urbano e l’amore per la bellezza architettonica e storica del centro.

Il programma di “Fiori in città” è ricco di eventi collaterali. Sabato pomeriggio, i laboratori del museo malacologico Malakos, situati lungo corso Vittorio Emanuele, permetteranno ai partecipanti di creare bombe di semi da piantare. Alle 16.30, l’associazione Artea organizzerà un “Family Art Day”, un tour alla scoperta delle testimonianze artistiche e culturali del centro storico a tema floreale.

In piazza Matteotti, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà un percorso olfattivo adatto sia ad adulti che a bambini. Nel frattempo, corso Cavour ospiterà “Apericrochet”, dove sarà possibile realizzare portachiavi e segnalibri a tema floreale. Alle 18.00, in piazza Gabriotti, gli allievi della scuola Diamante Danza e l’Orchestra delle piccole scintille di Laureta Cuku Odaj presenteranno lo spettacolo “Sinfonia floreale”.

Domenica 2 giugno, i laboratori di Malakos riprenderanno lungo corso Vittorio Emanuele dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Alle 10.30, le visite guidate alla Pinacoteca comunale, organizzate da Poliedro Cultura, esploreranno il significato dei fiori e delle piante nelle opere d’arte del museo. Il pomeriggio sarà dedicato a dimostrazioni di tintura naturale e laboratori sull’uso delle piante aromatiche.

Gli eventi culmineranno con “Boccioli al vento”, un laboratorio di DanzaMovimentoTerapia in piazza Fanti, e una sessione di Pilates tra i fiori con Linda Barberini in piazza Matteotti. Per i più piccoli, lo spettacolo teatrale “Semi, piccolo grande viaggio” si terrà in largo Gildoni alle 17.00. La giornata si concluderà con un secondo appuntamento con “Apericrochet” lungo corso Cavour e degustazioni di ricette a tema floreale nei bar e ristoranti del centro.

Per tutto il fine settimana, presso la Galleria del pozzo in corso Vittorio Emanuele, saranno esposte le opere d’arte di Pietro Pecorari, Franco Gaburri e Carlo Paolo Granci. Inoltre, Anna Bruni presenterà la sua mostra di pittura “Arte e moda”.

“Fiori in città” è un’occasione imperdibile per immergersi nei colori e nei profumi della natura, esplorando il patrimonio storico e artistico di Città di Castello in un’atmosfera di festa e convivialità.