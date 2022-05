Un frontale a Città di Castello, alla guida un 25enne ubriaco, ritirata patente

Un ragazzo di 25 anni, con un tasso alcolico nel sangue pari a 4 volte il consentito, ha provocato un incidente stradale frontale a Ponte d’Avorio di Città di Castello. Sulla Statale 3 bis sono intervenuti gli agenti del Distaccamento della Polizia stradale Tifernate.

Gli operatori, giunti sul posto dopo aver constatato che i conducenti dei veicoli non avevano riportato ferite, hanno proceduto ai rilievi. L’utilitaria, condotta da un ragazzo del 1997, aveva invaso la corsia opposta andando a impattare contro un’auto di grossa cilindrata che stava arrivando nella direzione opposta.